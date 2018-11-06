Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновники

Карьера директора департамента по молодежной политике Свердловской области Ольги Глацких оказалась под вопросом. Она уверяет, что всего лишь хотела мотивировать молодых людей на свершения, а по факту стала известна на всю страну фразой «государство не просило вас рожать». Только за последний месяц как минимум трое региональных политиков отличилась сомнительными инициативами. О «министерской» диете на 3,5 тыс. рублей в месяц, сдаче детей в приют из-за проблем с жильем, отмене пенсий и других высказываниях читайте в материале портала iz.ru.

Мотивация на двойку

Ольга Глацких

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание, что государство нам все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — с этих слов главы департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки Ольги Глацких и начался скандал. С такими словами она выступила во время круглого стола о реализации молодежных проектов в Кировграде 24 октября, однако видео с ее выступлением разошлось по сети только на минувших выходных.

Чиновница в свое оправдание заявила, что ее фраза была вырвана из контекста. Глацких уверяет, что высказалась так резко, чтобы мотивировать молодых людей самостоятельно развиваться, не рассчитывая только на помощь.

«В 15 лет я стала олимпийской чемпионкой, в чем несомненно заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд», — приводит ее слова ТАСС.

Оправданиям мало кто поверил. Председатель общешкольного родительского комитета поселка Левиха Евгения Ковалева, которая присутствовала на той самой встрече, рассказала Ura.ru, что фраза прозвучала в ответ на ее предложение предусмотреть в бюджете деньги на то, чтобы дети из бедных семей могли ездить на конкурсы.

Как инцидент отразится на карьере Глацких, пока неизвестно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил ее от исполнения обязанностей на время проверки, пообещав «спокойно разобраться и сделать выводы». Глава Свердловской региональной общественной палаты остро отреагировал на слова Глацких, заявив, что не понимает, зачем подобные ей рожают. Неподобающим ее поведение назвали в Госдуме, «Единой России» и Федеральном агентстве по делам молодежи.

Нашлись и те, кто вступился за бывшую спортсменку. Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов уверен, что молодежи ничего не должны и родители: «Правильная, на мой взгляд, формулировка, обращенная к молодежи: «Вам никто и ничего не должен. Добивайтесь всего сами и будьте благодарны, если кто-то, включая родителей и государство, вам помогает».

Не макарошками сыты

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова уверенно заявила — на 3,5 тыс. рублей в месяц вполне себе реально удовлетворять «минимальные физиологические потребности». Видео с рассуждениями чиновницы, которое стоило ей работы, разошлось по сети 12 октября.

Соколова уверяла, что «макарошки», кефир и сезонные фрукты позволят уложиться в 3,5 тыс. рублей.

«Я вам даже могу составить сбалансированное, но диетическое [питание]. Вы станете моложе, красивее и стройнее», — уверяла чиновница.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/muQppCTyRMA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Слова главы Минтруда, задекларировавшей доход 2,3 млн рублей, предсказуемо вызвали гнев россиян. Меры не заставили себя ждать — губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра, заявив, что считает недопустимым пренебрежительное «отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей». Однако предложения по изменению прожиточного минимума для пенсионеров, которые предложила женщина, были одобрены спустя неделю. С них и начался весь конфликт — МРОТ предлагали увеличить на 500 рублей, а Соколова настаивала на 288 рублях.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, вызвавший чиновницу на «потребительскую дуэль», не успокоился после ее увольнения. 24 октября он решил испытать на себе «министерскую диету», составленную из блюд на 3,5 тыс. По словам депутата, через неделю, в течение которой он питался курятиной, крупами и самыми дешевыми овощами, он скинул более 2 кг. Чувства голода его не покидало. От карамелек и хлеба он почти отказался, иначе не хватит на месяц.

С рационом в 2015 году экспериментировал и глава Черновского сельского поселения Ленинградской области. «Голодные игры» (так он назвал свой опыт) были рассчитаны на месяц. Закупленная на 7,8 тыс. рублей еда быстро закончилась, и последние восемь дней чиновник сидел на воде, подкармливаемый друзьями. Итог — минус 15 кг.

Не в деньгах счастье

Если верить словам отдельно выделившихся чиновников, у социально незащищенных слоев населения хватает денег не только на внушительную потребительскую корзину, но и достройку многоэтажек. Замминистра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков в октябре отправился с рабочей поездкой на стройку в Студгородке, где бастуют обманутые дольщики. Незадолго до приезда чиновника во время митинга там скончался от сердечного приступа мужчина, пришедший поддержать дочь.

Чиновник вместо помощи дал дольщикам совет. Людям, которые ждут своих квартир с 2015 года, стоит распродать имущество и «скинуться» на достройку объекта — всего-то 30 млн рублей, полагает он.

Жизнь не заключается в каких-то там деньгах, 200 тыс. или 300 тыс. на квартиру… Продайте и купите другую, готовую. Евгений Ганчуков Замминистра строительства Красноярского края

Как и Ольга Глацких, замминистра оправдался тем, что его слова вырвали из контекста. Об этом он сказал федеральному чиновнику, именем которого представили пранкеры Вован и Лексус во время телефонного разговора с Ганчуковым. «Пытались представить, что власть ничего не делает, а они — корреспонденты — все молодцы, всем помогают. Из моего объяснения был надергано, что я якобы заставляю людей внести деньги», — оправдывался чиновник. Но перед горожанами извиниться все же обещал.

В приют за принципиальность

Если замминистра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков предлагал обманутым дольщикам скинуться, то уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина пошла дальше.

Многодетной матери из Зеленодольска, которую лишили права собственности на жилье в аварийном доме, она посоветовала временно сдать детей в приют. Вернуть же их обратно после того, как выплатит ипотеку.

«Записывалась на прием, ждала полтора месяца. В итоге она мне сказала: “пока вы платите ипотеку и, если вы не можете содержать своих детей — можете написать заявление чтобы детей взяли в детский дом”», — утверждала Наталья Шахманова. Женщина оказалась в такой ситуации из-за того, что суд постановил изъять у нее квартиру. До этого власти предлагали компенсацию по 11 тыс. рублей за каждый квадратный метр, однако Шахманова отказалась. Летом она все еще жила в расселенном доме с тремя малолетними детьми.

В Татарстане звучали и более радикальные инициативы. В начале прошлого года глава Зеленодольского района Александр Тыгин поручил проработать инициативу, позволяющую изымать детей из семей, за которыми числится долг за газ и электричество. С должниками такой схеме не дали ход, а вот с «аварийщиками», как писали в октябре местные СМИ, она работает. В Зеленодольске органы опеки предлагают семьям, отказавшимся переезжать из аварийного жилья на предложенных условиях, отдать детей в приют, а иногда и грозятся забраться их насильно — в случае, если в аварийных домах отключат отопление. И практика это не только татарстанская — на те же действия со стороны местных чиновников жалуются жители Кургана.

Запрос на справедливость

Региональные чиновники чаще попадают в подобные истории как минимум потому, что их попросту больше. Но есть и другой фактор.

У региональных чиновников в отличие от федеральных нет ощущения постоянной публичности. Они не привыкли существовать в ситуации, когда ты постоянно находишься под наблюдением, когда любое неосторожное слово может быть истолковано неверно. Павел Салин Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве