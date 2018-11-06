Источник: чиновницу из правительства уволили за передачу переписки в СМИ
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудницу аппарата правительства уволили за передачу в СМИ служебной переписки, сообщил источник в кабмине.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудницу аппарата правительства уволили за передачу в СМИ служебной переписки, сообщил источник в кабмине.
По его информации, на чиновницу вышли в результате служебной проверки после публикации в одной из центральных газет внутриправительственной переписки.
Материалы проверки передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Источник напомнил, что это не первый подобный случай. «В прошлом году уже были подобные увольнения», — добавил собеседник агентства.
В правительстве отметили, что контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата правительства будут усиливать и дальше.