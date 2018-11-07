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05:37 (мск), источник: РИА Новости

В Японии шеф-повар перемешивает блюдо в кипящем масле голыми руками

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Шуджи Ниитокме, 44-летний шеф-повар из города Нагоя стал знаменит тем, что перемешивает блюдо во время жарки в кипящем масле голыми руками, сообщает Daily Mail.

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Шуджи Ниитоке считается одним из лучших шеф-поваров Японии в приготовлении темпуры — морепродуктов или овощей в тесте, обжаренных в масле.

Он рассказывает, что был очарован приготовлением темпуры еще в подростковом возрасте. После того, как более двух десятилетий назад погрузил руки в раскаленное масло, чтобы обеспечить ему идеальную температуру, он больше не чувствует боли, повторяя эту процедуру каждый день.

Также при приготовлении своих блюд Шуджи использует палочки из нержавеющей стали для того, чтобы переворачивать крупные куски.

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