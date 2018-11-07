В Японии шеф-повар перемешивает блюдо в кипящем масле голыми руками
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Шуджи Ниитокме, 44-летний
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Шуджи Ниитокме, 44-летний
Шуджи Ниитоке считается одним из лучших
Он рассказывает, что был очарован приготовлением темпуры еще в подростковом возрасте. После того, как более двух десятилетий назад погрузил руки в раскаленное масло, чтобы обеспечить ему идеальную температуру, он больше не чувствует боли, повторяя эту процедуру каждый день.
Также при приготовлении своих блюд Шуджи использует палочки из нержавеющей стали для того, чтобы переворачивать крупные куски.
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