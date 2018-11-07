В Японии шеф-повар перемешивает блюдо в кипящем масле голыми руками

Он рассказывает, что был очарован приготовлением темпуры еще в подростковом возрасте. После того, как более двух десятилетий назад погрузил руки в раскаленное масло, чтобы обеспечить ему идеальную температуру, он больше не чувствует боли, повторяя эту процедуру каждый день.