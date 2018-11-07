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05:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Реки потекли медью и цинком

СПЧ озабочен экологической ситуацией на Урале.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) просит Минпририроды и Генпрокуратуру принять срочные меры для прекращения загрязнения рек на севере Свердловской области и привлечения виновных к ответственности.

Правозащитники полагают, что предельно высокое содержание загрязняющих веществ в местных реках и исчезновение в них рыбы связано с разработкой месторождений медных руд предприятием «Святогор» (входит в «УГМК-Холдинг»). В УГМК связывают загрязнение с рекордными атмосферными осадками, которые «вступают в реакции с определенными породами». Тем не менее компания готова потратить более 1 млрд руб. на решение проблемы.

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СПЧ обеспокоен экологической ситуацией в Свердловской области вблизи природного заповедника «Денежкин Камень» с участками первобытной горной тундры. Правозащитники изучили ситуацию после обращения жителей в связи с загрязнениями токсичными веществами рек Ивдель, Тальтия, Ольховка и Шегультан. Авторы обращения жалуются, что в реках полностью исчезла рыба, а вода приобрела мутно-зеленый цвет.

Как ранее сообщал «Ъ», руководство заповедника в конце августа организовало отбор проб воды на границе особо охраняемой природной территории и близлежащих территорий.

Согласно результатам анализа, в реке Шегультан концентрация меди превышает уровень предельно допустимой более чем в тысячу раз, а марганца и цинка — в сотни раз. Аналогичные результаты показали пробы из реки Тальтия — концентрация меди и алюминия превышает норму в несколько тысяч раз.

«Есть основания полагать, что загрязняющие вещества попали в водные объекты в результате разработки Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-колчеданных руд ОАО “Святогор”», — отмечают в СПЧ. Руководство заповедника также связывает ухудшение экологической обстановки с разработкой упомянутых месторождений. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проводит проверку по фактам загрязнения.

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Для скорейшего восстановления прав граждан и ликвидации последствий загрязнения водных объектов СПЧ обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой принять срочные меры и привлечь виновных к ответственности.

Директор «Денежкиного Камня» Анна Квашнина надеется, что независимые эксперты СПЧ расскажут о том, «что происходит с реками региона». «СПЧ не спасет реки, но правозащитники позволят воспользоваться правом на получение информации, потому что с октября на местах загрязнений побывало много надзорных органов, однако пока информацией никто не обладает, — сообщила госпожа Квашнина.

Мы ожидаем независимых экспертов, которые возьмут пробы из рек. Потом они обойдут территорию и скажут, что реально происходит с реками региона и что с ними можно сделать.
Анна Квашнина
Директор «Денежкиного Камня»

В Минприроды России на просьбу прокомментировать обращение СПЧ не ответили.
В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области «Ъ» сообщили, что лаборатория Росприроднадзора находила в реках загрязняющие вещества.

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В ведомстве добавили, что с УГМК был разработан «план мероприятий по снижению загрязнения водного объекта путем строительства станций водоочистных сооружений».

В УГМК позитивно оценивают внимание СПЧ к ситуации: «Это однозначно позволит сформировать объективную информационную повестку. Компания неоднократно заявляла о готовности вести открытый диалог по этому и другим вопросам с общественностью, учеными и органами власти». В УГМК добавили, что комплекс природоохранных мероприятий на Шемурском месторождении осуществляется постоянно: очистные сооружения производили очистку собираемых вод, «проблем с экологией не наблюдалось». Но 2017 год «оказался обильным на осадки, что привело к утечке вод с отвалов», — подчеркнули в компании.

Именно атмосферные осадки, которые выпадают на отработанные отвалы и вступают в реакции с определенными породами, в компании считают главной причиной загрязнения окружающей среды.

«Мы считаем, проблему можно решить за два с половиной года, — сообщал ранее директор по горному производству “УГМК-Холдинга” Григорий Рудой.— Сумма инвестиций — больше 1 млрд руб. Это собственные средства холдинга, до конца этого года будет освоено около 300 млн руб.».

Анна Васильева, Мария Арабей, Екатеринбург

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