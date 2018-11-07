Впавший в ступу: как сын французского дворянина стал Бабой-ягой
Георгий Милляр играл в кино нечистую силу, но мечтал о роли Суворова.
Георгий Милляр играл в кино нечистую силу, но мечтал о роли Суворова.
115 лет назад, 7 ноября 1903 года родился Георгий Милляр, самая знаменитая
«В лазоревом щите червленое стропило с золотою каймою, в окружении трех золотых же звезд. Поддерживают щит два изумрудных грифона». Вряд ли Георгий Францевич Милляр, несмотря на свою феноменальную память, помнил наизусть это геральдическое описание.
Не просто имел отношение — первые два десятка лет своей жизни он прожил как Георгий де Милье. Аристократической его семью тем не менее назвать сложно — отец инженер, мать — из русского купечества. Но еще сложнее назвать семью
«Уплотнение» роскошной московской квартиры, конфискация прочего имущества, смена слишком «дворянской» фамилии. В первые годы революции семья жила, впрочем, не в Москве, а в Геленджике, там Милляр впервые вышел на сцену местного театра. Актерским дебютом стала роль… Золушки, в женском платье молодой артист сразу почувствовал себя органично. Потом была учеба в студии при московском Театре Революции (сейчас — имени Маяковского) и вполне успешная карьера характерного актера в этом театре, длившаяся почти до самой войны.
Премьером, разумеется, Милляр не был — в главных звездах тогда ходили Астангов, Мартинсон, Бабанова, — но и на «кушать подано» не появлялся. Крепкий профи второго ряда со вполне приличным портфолио — там были и Шекспир, и Лопе де Вега, и современная драматургия. Тем удивительнее, что в театре Милляру было неуютно. Не именно в этом конкретном — вообще. Он хотел быть киноартистом.
В кино его, конечно, снимали — несколько раз, в эпизодах, обычно без упоминания в титрах, — Протазанов даже снимал, в «Марионетках». Но это всё было не то и не так. На съемках «Марионеток» Милляр познакомился с ассистентом Протазанова Александром Роу. У них явно были общие темы для разговора — отец Роу тоже был иностранным инженером, только не французом и мостостроителем, а ирландцем и специалистом в области мукомольной промышленности. Несколько лет спустя Роу готовился дебютировать в качестве
Так родился творческий альянс, без преувеличения уникальный: из 17 своих фильмов Роу не задействовал Милляра только в двух — снятой в Армении «Тайне горного озера» (единственной «несказочной» ленте в своей фильмографии) и
Милляровская
Любой читатель этого текста может произвести некоторое впечатление на своих знакомых, интересующихся кино, задав им простой вопрос: сколько раз Георгий Милляр сыграл
Незадействованному в штате драматического театра актеру в СССР приходилось сниматься не просто много — очень много. Иначе не проживешь. Послужной список Милляра — это больше 200 названий. Ни одной главной роли, в основном сказки и детские фильмы. Но снимался он и в «Войне и мире», и в «Судьбе человека», и в «Гойе», и в «Кин-дза-дза» (попробуйте, не подглядывая, вспомнить, кого именно он там сыграл).
Значит, было
Он прожил почти всю жизнь с матерью — той самой дочерью золотопромышленника, отличавшейся сибирским здоровьем (и, видимо, передавшей его сыну — Милляр умер в июне 1993-го,
На исходе жизни получил вполне приличное для формально чисто эпизодического актера звание народного артиста РСФСР. Специфической своей славой нисколько не тяготился и, говорят, делая предложение своей жене, на ее вопрос о солидном для жениха возрасте ответил: «А я не мужчина, я — Баба-яга».