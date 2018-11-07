Ракета «Союз-СТ» с европейским метеоспутником стартовала с космодрома в Гвиане
ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/ — Российская ракета может выводить различные космические аппараты на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.
ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/ — Российская ракета может выводить различные космические аппараты на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.
Российская
«Все параметры бортовых систем носителя соответствуют ожидаемым», — прокомментировали в Arianespace ход полета.
Спутник выводился на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат-МТ» производства НПО им. Лавочкина. Отделение аппарата успешно произошло в соответствии с планом полета через час после старта ракеты. Связь с
«Получение сигнала со спутника Дармштадтом подтверждено», — прокомментировали в Arianespace.
«Союз-СТ» разработана на базе ракеты «Союз-2» и адаптирована к климатическим условиям ГКЦ, его требованиям в области безопасности и системы телеизмерений. Всего создано две модификации: «Союз-СТ-А» и «Союз-СТ-Б». Обе находятся в эксплуатации.
Маркетингом «Союза-СТ» на рынке космических услуг занимается французская компания Arianespace. Проект предусматривал не менее 50 запусков российских ракет с европейского космодрома в течение 15 лет. Стоимость одного пуска ракеты составляет около €35 млн.
В этом году это уже второй запуск «Союзов» с космодрома в ГКЦ. Первый старт состоялся 6 марта — тогда ракета «Союз- СТ-Б» вывела на околоземную орбиту четыре аппарата, принадлежащие европейскому спутниковому оператору связи SES («СЕС», Люксембург). Всего с 2011 года с гвианского космодрома произведено 19 запусков российских ракет «Союз-СТ», один из них был частично неудачным — в 2014 году