Ракета «Союз-СТ» с европейским метеоспутником стартовала с космодрома в Гвиане

Источник: РИА "Новости"

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с европейским метеорологическим спутником Metop-C успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Старт произведен в ночь на среду в 03:48 мск (21:48 вторника по местному времени), его прямую трансляцию вела на своем сайте компания Arianespace, обслуживающая запуски из Французской Гвианы.

«Все параметры бортовых систем носителя соответствуют ожидаемым», — прокомментировали в Arianespace ход полета.

Сообщается, что «Союз-СТ» успешно вывел на орбиту спутник Metop-C.

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Спутник выводился на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат-МТ» производства НПО им. Лавочкина. Отделение аппарата успешно произошло в соответствии с планом полета через час после старта ракеты. Связь с Metop-C установили операторы Европейского центра управления космическими полетами в Дармштадте.

«Получение сигнала со спутника Дармштадтом подтверждено», — прокомментировали в Arianespace.

«Союз-СТ» разработана на базе ракеты «Союз-2» и адаптирована к климатическим условиям ГКЦ, его требованиям в области безопасности и системы телеизмерений. Всего создано две модификации: «Союз-СТ-А» и «Союз-СТ-Б». Обе находятся в эксплуатации.

Маркетингом «Союза-СТ» на рынке космических услуг занимается французская компания Arianespace. Проект предусматривал не менее 50 запусков российских ракет с европейского космодрома в течение 15 лет. Стоимость одного пуска ракеты составляет около €35 млн.

Metop-C запущен для нужд Европейской организации спутниковой метеорологии Eumetsat. Это третий и последний в этом поколении аппарат из семейства полярных спутников Metop, предназначенных для выполнения высокоточных прогнозов погоды. С 2006 года на орбите работает первый аппарат из этой серии — Metop-A, а в 2012 году к нему присоединился Metop-B. Оба аппарата также выводились в космос «Союзами», но тогда ракеты запускались с космодрома Байконур.