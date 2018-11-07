Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что происходило на самом деле ночью в полиции с дознавателем
У легендарного КАМАЗ-5320 появится крутой преемник
Операции, которые лучше делать осенью
ЧП в Уфе: ДНК-экспертиза решила судьбу извергов-полицейских
Назван самый грязный город Европы
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Нюша впервые стала мамой
«Особенный» сын Эвелины Бледанс сочинил песню для мамы
Изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель напилась до беспамятства
Онколог наорал на родных Караченцова
«Локомотив» снова проиграл «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов
«ЦСКА не надо снисхождений». Акинфеев и Гончаренко перед битвой
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
Реакция ГД на слова депутата об отмене пенсий
СМИ выяснили, кем работает папа чиновницы Глацких - СМИ
Попавшее в РФ лекарство от давления вызывает рак
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
08:53 (мск), источник: ТАСС

Ракета «Союз-СТ» с европейским метеоспутником стартовала с космодрома в Гвиане

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/ — Российская ракета может выводить различные космические аппараты на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с европейским метеорологическим спутником Metop-C успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Старт произведен в ночь на среду в 03:48 мск (21:48 вторника по местному времени), его прямую трансляцию вела на своем сайте компания Arianespace, обслуживающая запуски из Французской Гвианы.

«Все параметры бортовых систем носителя соответствуют ожидаемым», — прокомментировали в Arianespace ход полета.

Сообщается, что «Союз-СТ» успешно вывел на орбиту спутник Metop-C.
Читайте также
Казахстан предпочел американскую ракету Falcon российскому «Союзу»

Спутник выводился на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат-МТ» производства НПО им. Лавочкина. Отделение аппарата успешно произошло в соответствии с планом полета через час после старта ракеты. Связь с Metop-C установили операторы Европейского центра управления космическими полетами в Дармштадте.

«Получение сигнала со спутника Дармштадтом подтверждено», — прокомментировали в Arianespace.

«Союз-СТ» разработана на базе ракеты «Союз-2» и адаптирована к климатическим условиям ГКЦ, его требованиям в области безопасности и системы телеизмерений. Всего создано две модификации: «Союз-СТ-А» и «Союз-СТ-Б». Обе находятся в эксплуатации.

Маркетингом «Союза-СТ» на рынке космических услуг занимается французская компания Arianespace. Проект предусматривал не менее 50 запусков российских ракет с европейского космодрома в течение 15 лет. Стоимость одного пуска ракеты составляет около €35 млн.

Читайте также
Две трети россиян сочли, что неудачный пуск «Союза» не сказался на репутации РФ

Metop-C запущен для нужд Европейской организации спутниковой метеорологии Eumetsat. Это третий и последний в этом поколении аппарат из семейства полярных спутников Metop, предназначенных для выполнения высокоточных прогнозов погоды. С 2006 года на орбите работает первый аппарат из этой серии — Metop-A, а в 2012 году к нему присоединился Metop-B. Оба аппарата также выводились в космос «Союзами», но тогда ракеты запускались с космодрома Байконур.

В этом году это уже второй запуск «Союзов» с космодрома в ГКЦ. Первый старт состоялся 6 марта — тогда ракета «Союз- СТ-Б» вывела на околоземную орбиту четыре аппарата, принадлежащие европейскому спутниковому оператору связи SES («СЕС», Люксембург). Всего с 2011 года с гвианского космодрома произведено 19 запусков российских ракет «Союз-СТ», один из них был частично неудачным — в 2014 году из-за ошибки в ориентации разгонного блока «Фрегат-МТ» два европейских навигационных спутника Galileo FOC не были доставлены на расчетную орбиту, но позднее аппараты смогли достичь нужной орбиты за счет собственных двигателей.

 "Я вас не изнасилую, потому что вы этого даже не заслуживаете"
Васильев рассказал, как на него и его беременную жену напали хулиганы
Трамп назвал предварительные итоги выборов потрясающим успехом
ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами
Что будет с рублем после выборов в США
Количество убийств в РФ сократилось на 27% за последние пять лет
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Спорт
«Локомотив» снова проиграл «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов Четыре поражения в четырех матчах ЛЧ
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года По итогам недавнего совещания правительства и нефтяников, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, власти опубликовали список поручений
Кино
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Сколько россияне переплачивают за жилье
Горячие темы на «Детях»
Выводы по раздувании из мухи слона! 342
Результаты поэтического конкурса №8. 334
Отобрали мечту! А может и просто конфетку? 204
Воспитание ребёнка. Акция-реакция. Срочно!!! 201
Леди
В моду вошла странная обувь «валеши»: что это такое (фото) Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь