Граждане поделились страхами

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россиян более всего беспокоят риски безработицы или снижения зарплаты, следует из опроса РАНХиГС и Института Гайдара. Больше всего опасаются за свое будущее работники старше 45 лет, 40% которых видят мало путей для своей самореализации. Далее в «рейтинге» социальных опасений — возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.

Около четверти россиян недовольны своим социальным положением (под ним в данном случае понимаются условия проживания, экология, питание и так далее), следует из нового «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара.

Более всего их (россиян.— «Ъ») беспокоит вероятность потери работы или снижения зарплаты — этого опасаются 23% опрошенных.

При этом наиболее высокие оценки удовлетворенности ситуацией на рынке труда дают представители самой молодой группы трудоспособного населения, самые низкие — работники в возрасте 45 лет и старше.

«Ъ» уже писал о возможной стабилизации уровня безработицы (в диапазоне 4,5−4,7%) после длительного периода ее снижения. В ЦМАКП ранее отмечали стабилизацию спроса на рабочую силу на уровне 74 млн человек (а также и занятости с учетом сезонности) в третьем квартале 2018 года. Институт Гайдара фиксировал рост числа увольнений в октябре, что увеличивает вероятность разворота тренда в сторону роста безработицы уже в четвертом квартале.



На втором месте «рейтинга» социальных опасений — возможное ухудшение экологической ситуации (21,4% опрошенных), третье место занимает неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте (16%) и ограничение возможности выражать свои политические взгляды (15,4%).