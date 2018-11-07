Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Потеряют и Аляску: ответ РФ на план Соколовой подарить Крым США
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
В Австралии полностью избавились от краснухи
Брюс Уиллис сводил на свидание молодую жену
Выбираем мебель для спальни площадью 8 квадратов
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Виктория Боня опубликовала нежный кадр с 6-летней дочкой
Анна Хилькевич задумалась о третьем ребенке
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Разборки в Ванкувере: российская молодежка отомстила канадцам
Нечестная игра. Как клубы тратят в разы больше, чем разрешено
Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты»
Песков отреагировал на отказ Давоса в приглашении
СМИ выяснили, кем работает папа чиновницы Глацких - СМИ
Попавшее в РФ лекарство от давления вызывает рак
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Выбираем мебель для спальни площадью 8 квадратов
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
18:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане поделились страхами

Работников не впечатлил исторический минимум безработицы.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россиян более всего беспокоят риски безработицы или снижения зарплаты, следует из опроса РАНХиГС и Института Гайдара. Больше всего опасаются за свое будущее работники старше 45 лет, 40% которых видят мало путей для своей самореализации. Далее в «рейтинге» социальных опасений — возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.

Около четверти россиян недовольны своим социальным положением (под ним в данном случае понимаются условия проживания, экология, питание и так далее), следует из нового «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара.

Более всего их (россиян.— «Ъ») беспокоит вероятность потери работы или снижения зарплаты — этого опасаются 23% опрошенных.

При этом наиболее высокие оценки удовлетворенности ситуацией на рынке труда дают представители самой молодой группы трудоспособного населения, самые низкие — работники в возрасте 45 лет и старше.

«Ъ» уже писал о возможной стабилизации уровня безработицы (в диапазоне 4,5−4,7%) после длительного периода ее снижения. В ЦМАКП ранее отмечали стабилизацию спроса на рабочую силу на уровне 74 млн человек (а также и занятости с учетом сезонности) в третьем квартале 2018 года. Институт Гайдара фиксировал рост числа увольнений в октябре, что увеличивает вероятность разворота тренда в сторону роста безработицы уже в четвертом квартале.

На втором месте «рейтинга» социальных опасений — возможное ухудшение экологической ситуации (21,4% опрошенных), третье место занимает неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте (16%) и ограничение возможности выражать свои политические взгляды (15,4%).

Отметим, что одновременно с ростом опасений людей старшего возраста по поводу возможного увольнения опрос зафиксировал и их скептическое отношение к самореализации в целом. 47,4% респондентов в возрасте 55−65 лет заявили о том, что возможности для самореализации у них «скорее отсутствуют». Респондентов в возрасте 45−54 лет, давших такой же ответ, — 42,2%, среди опрошенных в возрасте 25−34 лет таких всего 23,3%. При этом минимальная доля заявляющих о возможности самореализации (40%) находится в группе, не обладающей ни материальными, ни социальными ресурсами — то есть среди небогатых граждан, максимальная (85%) — среди обеспеченной части населения. Отметим, что именно категория «старше 45» этим летом была в фокусе пропаганды активного долголетия в связи с предстоящим повышением пенсионного возраста. При этом, как ранее отмечалось в исследовании Высшей школы экономики, эта аудитория наименее восприимчива к популяризации нового образа жизни.

Анастасия Мануйлова

 Как живут швейцарские пенсионеры
Новый налог ввели для россиян
Кремль назвал причину отмены переговоров Путина и Трампа
Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро 15 тонн золота
За въезд в Крым и Донбасс накажут не всех: Киев принял закон
В Британии арестовали потратившую в универмаге 16 млн иностранку
Пассажиры отказались лететь на самолете, перевозившем дуриан
Жительница Китая дождалась пробуждения сына после 12 лет комы
Матвиенко бьет тревогу из-за «цифрового неравенства»
Спорт
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов Московский "Локомотив" в гостевом матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов уступил португальскому "Порту"
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото) Мужчина уверяет, что с момента покупки седана 7-й серии только и делает, что чинит автомобиль. Недавно владелец BMW нанес список всех поломок на кузов машины
Кино
81-летний Николай Дроздов стал героем шоу Леры Кудрявцевой Ведущий «В мире животных» раскроет личные тайны в «Секрете на миллион»
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Можно ли оплатить услуги ЖКХ авансом и стоит ли это делать?
Как уменьшить налог на недвижимость?
Горячие темы на «Детях»
Выводы по раздувании из мухи слона! 423
зачем сто раз смотреть 290
Чиновницу, говорившую от имени государства, отстранили от должности 217
про работу.. порассуждать 210
Леди
Звезды, которые не боялись сниматься обнаженными Вспоминаем пять ярких обложек с обнаженными знаменитостями
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь