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10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Врачей, которые выступают против прививок, будут наказывать

В Минздраве высказались за то, чтобы медики не могли пропагандировать отказ от вакцинаций, в противном случае им придется пройти дополнительное обучение.

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Источник: Комсомольская правда

Ситуация с вакцинацией, которая сложилась в последнее время в стране, выглядит совсем критично: все чаще люди отказываются делать профилактические прививки.

В Минздраве РФ даже задумались о том, чтобы на законодательном уровне ввести ответственность за пропаганду против вакцинации, и коснется она медиков.

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«Мы думаем над такой законодательной инициативой — введением ответственности для медицинских работников, которые призывают к отказу от прививок, — цитирует газета «Известия» слова замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Натальи Костенко.

Пока все находится в стадии обсуждения, на законодательном уровне инициатива еще не утверждена.

Многие люди тоже выступают против прививок, причем по надуманным причинам, указывают эксперты.

Особенно родители боятся прививку АКДС, бытует мнение, что она провоцирует аутизм.

Медики уверяют обратное: никакой связи нет, связь между вакцинацией и болезнью не доказана.

Это самая проблемная прививка, в Москве охват прививками АКДС — не больше 65%. Родители боятся этой вакцины, хотя на самом деле она дает температуру, но не более того.
Владимир Таточенко
главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики Института педиатрии Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

В Минздраве отмечают, что по отчетам привиты 100% населения, но на деле 20−30% людей отказываются от вакцины.

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