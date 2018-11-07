Британские ученые: время, проведенное детьми у экранов, не влияет на сон

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Ученые Оксфордского института интернета проанализировали результаты американского опроса 2016 года, в котором родители из разных штатов США отвечали на вопросы о своих детях. Возраст их детей — от шести месяцев до 17 лет. В опросе содержится информация о более чем 50 тысячах американских детей и подростков.

Родители отвечали на вопрос, сколько их дети проводят у экранов компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов, а также делились информацией о том, сколько времени их ребенок тратит на просмотр телевизора и видеоигр.

Оказалось, что те дети, которые не пользуются гаджетами, спят только немного дольше, чем те, кто проводит все время у экрана.

Например, подросток, который не пользовался гаджетами целый день, проспал ночью 8 часов 51 минуту.

А тот, кто проторчал восемь часов перед экраном, спал 8 часов 21 минуту.

По словам авторов исследования, родителям, которые беспокоятся за сон своих детей, стоит обратить внимание не на гаджеты, а на регулярность сна и зафиксировать одно и то же время для пробуждения и засыпания.

Это может быть гораздо полезнее для продолжительности сна, чем отобрать у ребенка смартфон.

При этом ученые подчеркивают, что данные исследования могут быть неточны, потому что базируются на опросах родителей, которые могут быть в чем-то субъективны.

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Исследование Оксфордского университета вступает в противоречие с популярным утверждением, что гаджеты негативно влияют на детский сон.

Американская национальная ассоциация сна рекомендовала родителям запрещать детям играть в гаджеты в вечерние часы, потому что голубой свет экрана якобы способен задерживать выработку мелатонина — гормона, ответственного за сон. По мнению экспертов ассоциации, чрезмерное использование гаджетов может иметь эффект «миниджетлага».

Многие крупные IT-компании, в том числе Apple, Google и Facebook, разработали приложения, которые позволяют следить за временем, проведенным за экраном.

Некоторые руководители этих компаний даже не позволяют своим детям использовать гаджеты. Стив Джобс не разрешал своему ребенку пользоваться iPad. Билл Гейтс запрещал своим маленьким детям пользоваться телефоном. А Тим Кук, нынешний генеральный директор Apple, как-то заявил, что не разрешит своему племяннику регистрироваться в социальных сетях.