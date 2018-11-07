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14:02 (мск), источник: Mail Новости

Что такое «белый нос» и почему он убивает летучих мышей

Ученые работают над «коктейлем» из ананасов и цитрусовых, который спасет этих животных.

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Зоологи бьют тревогу: синдром «белого носа» убивает летучих мышей по всему миру.

Виновник массовой гибели животных — грибок Pseudogymnoascus destructans. Он не любит высоких температур, но хорошо развивается при температуре от 4 до 20 градусов Цельсия. Именно такая температура держится в пещерах, туннелях и других местах обитания летучих мышей.

Pseudogymnoascus destructans был впервые описан в 2008 году. Родиной грибка считается Европа. В настоящее время о его распространении сообщают в Австрии, Чехии, Дании, Бельгии, Швейцарии, Германии, Венгрии, Турции и в других странах. За десять лет смертельный грибок только в США убил более 6 млн летучих мышей. Некоторые виды были уничтожены полностью.

Победить грибок очень трудно, но ученые не сдаются. Один из способов борьбы — обработка мест обитания летучих мышей водным раствором полиэтиленгликоля. Он «обманывает» грибок, создавая иллюзию слишком сухой для размножения среды. Если этого оказывается недостаточно, ученые добавляют фунгицид, полученный из дрожжей.

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Тем временем команда ученых из штата Джорджия разрабатывает спрей для опрыскивания самих животных. В него входит активный ингредиент, обнаруженный в диких боливийских ананасах. Самое интересное, что это тоже грибок — Muscodor crispins. Если он живет на растении, то никакие другие грибки ананасу уже не вредят. Лекарство было удачно испытано на летучих мышах.

К этому «коктейлю» добавят деканаль — органическое вещество, найденное в эфирных маслах цитрусовых и хвойных растений. Оно помогает убивать споры грибка.

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