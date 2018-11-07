Что такое «белый нос» и почему он убивает летучих мышей

Зоологи бьют тревогу: синдром «белого носа» убивает летучих мышей по всему миру.

Виновник массовой гибели животных — грибок Pseudogymnoascus destructans. Он не любит высоких температур, но хорошо развивается при температуре от 4 до 20 градусов Цельсия. Именно такая температура держится в пещерах, туннелях и других местах обитания летучих мышей.

Pseudogymnoascus destructans был впервые описан в 2008 году. Родиной грибка считается Европа. В настоящее время о его распространении сообщают в Австрии, Чехии, Дании, Бельгии, Швейцарии, Германии, Венгрии, Турции и в других странах. За десять лет смертельный грибок только в США убил более 6 млн летучих мышей. Некоторые виды были уничтожены полностью.

Победить грибок очень трудно, но ученые не сдаются. Один из способов борьбы — обработка мест обитания летучих мышей водным раствором полиэтиленгликоля. Он «обманывает» грибок, создавая иллюзию слишком сухой для размножения среды. Если этого оказывается недостаточно, ученые добавляют фунгицид, полученный из дрожжей.

Тем временем команда ученых из штата Джорджия разрабатывает спрей для опрыскивания самих животных. В него входит активный ингредиент, обнаруженный в диких боливийских ананасах. Самое интересное, что это тоже грибок — Muscodor crispins. Если он живет на растении, то никакие другие грибки ананасу уже не вредят. Лекарство было удачно испытано на летучих мышах.

К этому «коктейлю» добавят деканаль — органическое вещество, найденное в эфирных маслах цитрусовых и хвойных растений. Оно помогает убивать споры грибка.