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14:37 (мск), источник: Известия

В Индонезии запах дуриана помешал самолету вовремя взлететь

В Индонезии отложили вылет рейса авиакомпании Sriwijaya Air в связи с жалобами пассажиров на резкий запах в салоне самолета. Об этом 6 ноября сообщила газета The Jakarta Post.

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Источник: Jonny Clow/СС0
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Некоторые пассажиры начали высказывать свое недовольство и ругаться с членами экипажа по поводу неприятного аромата. Выяснилось, что он был вызван дурианом — тропическим фруктом, который загрузили в багажный отсек. Позже было принято решение убрать груз из самолета. Вылет состоялся на час позже запланированного времени отправления.

«Перевозить дуриан в самолете разрешается, если он упакован надлежащим образом в соответствии с правилами и расположен в грузовом отсеке. Многие авиакомпании так поступают», — прокомментировала ситуацию представитель Sriwijaya Air Ретри Майа.

Дуриан — фрукт, произрастающий в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии. В некоторых странах региона его запрещено провозить в общественном транспорте и проносить в другие общественные места из-за специфического запаха.

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