В Индонезии запах дуриана помешал самолету вовремя взлететь
В Индонезии отложили вылет рейса авиакомпании Sriwijaya Air в связи с жалобами пассажиров на резкий запах в салоне самолета. Об этом 6 ноября сообщила газета The Jakarta Post.
В Индонезии отложили вылет рейса авиакомпании Sriwijaya Air в связи с жалобами пассажиров на резкий запах в салоне самолета. Об этом 6 ноября сообщила газета The Jakarta Post.
Некоторые пассажиры начали высказывать свое недовольство и ругаться с членами экипажа по поводу неприятного аромата. Выяснилось, что он был вызван дурианом — тропическим фруктом, который загрузили в багажный отсек. Позже было принято решение убрать груз из самолета. Вылет состоялся на час позже запланированного времени отправления.
«Перевозить дуриан в самолете разрешается, если он упакован надлежащим образом в соответствии с правилами и расположен в грузовом отсеке. Многие авиакомпании так поступают», — прокомментировала ситуацию представитель Sriwijaya Air Ретри Майа.
Дуриан — фрукт, произрастающий в дождевых тропических лесах