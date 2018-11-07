В Индонезии запах дуриана помешал самолету вовремя взлететь

Некоторые пассажиры начали высказывать свое недовольство и ругаться с членами экипажа по поводу неприятного аромата. Выяснилось, что он был вызван дурианом — тропическим фруктом, который загрузили в багажный отсек. Позже было принято решение убрать груз из самолета. Вылет состоялся на час позже запланированного времени отправления.