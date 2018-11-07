Словарь Collins выбрал слово года

Фотографии пластиковых предметов, плавающих в самых отдаленных районах океанов — соломинки, бутылки и пакеты — привели к разворачиванию компании по сокращению их использования", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении издательства.

Collins Dictionary отмечает, что с 2013 года словосочетание стало употребляться в четыре раза чаще, по мере повышения уровня информированности общественности о данной проблеме.