Словарь Collins выбрал слово года
ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Словом 2018 года по версии издателей словаря Collins Dictionary стало
ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Словом 2018 года по версии издателей словаря Collins Dictionary стало
«Термин
Single-useотносится к продукции — часто пластику — которая «производится для однократного использования» перед выбрасыванием.
Фотографии пластиковых предметов, плавающих в самых отдаленных районах океанов — соломинки, бутылки и пакеты — привели к разворачиванию компании по сокращению их использования", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении издательства.
Collins Dictionary отмечает, что с 2013 года словосочетание стало употребляться в четыре раза чаще, по мере повышения уровня информированности общественности о данной проблеме.
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