Жительница Китая дождалась пробуждения сына после 12 лет комы

Ван Шубао попал в автомобильную аварию в 2006 году. Тогда ему было 36 лет. Из-за травм его парализовало, и он впал в кому.

Его мать, тогда еще 63-летняя Вэй Минъин, перевезла сына домой и ухаживала за ним. За 12 лет она потратила на лечение все свои сбережения, влезла в долги и однажды целый месяц пила только воду, потому что на еду у нее денег не было.

Ее усилия оказались не напрасными. Некоторое время назад Ван Шубао открыл глаза и даже улыбнулся. Несмотря на то, что он все еще не двигается и не говорит, женщина полна оптимизма.

Я так рада. Я надеюсь, что он полностью выздоровеет. Я не сдамся. Вэй Минъин