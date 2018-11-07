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16:47 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Китая дождалась пробуждения сына после 12 лет комы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Китае мужчина очнулся после 12 лет комы, все эти годы у его постели дежурила мать. Об этом пишет Daily Mirror.

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Ван Шубао попал в автомобильную аварию в 2006 году. Тогда ему было 36 лет. Из-за травм его парализовало, и он впал в кому.

Его мать, тогда еще 63-летняя Вэй Минъин, перевезла сына домой и ухаживала за ним. За 12 лет она потратила на лечение все свои сбережения, влезла в долги и однажды целый месяц пила только воду, потому что на еду у нее денег не было.

Ее усилия оказались не напрасными. Некоторое время назад Ван Шубао открыл глаза и даже улыбнулся. Несмотря на то, что он все еще не двигается и не говорит, женщина полна оптимизма.

Я так рада. Я надеюсь, что он полностью выздоровеет. Я не сдамся.
Вэй Минъин

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