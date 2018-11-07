В самой сухой пустыне найдены два церемониальных комплекса

Источник: Antiquity Publications Ltd.

Чтобы выжить в Атакаме, люди жили в специальных убежищах, где было достаточно воды, растений и мяса, отмечают исследователи. Похоже, жители соседних убежищ объединились, чтобы построить два объекта, расположенных менее чем в километре друг от друга.

Новость Где находится самое засушливое обитаемое место в мире

Один из комплексов был построен около 3200 лет назад. На его территории находятся каменные памятники, подношения богам из золота и других дорогих материалов, останки 28 младенцев, погребенных с дорогими предметами, а также посуду для приготовления пищи, красителей и галлюциногенов из растения анаденантера.