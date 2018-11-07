Москвички массово заинтересовались бизнесом

Женщины составили 55,6 процента слушателей бесплатных образовательных курсов для бизнесменов в Москве. Об этом сообщает портал правительства города со ссылкой на данные заместителя мэра Натальи Сергуниной.

У женской аудитории в столице есть устойчивый интерес к развитию своего бизнеса. Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве, — около 39 процентов, а среди руководителей юридических лиц их почти треть. Наталья Сергунина Заместитель мэра

Около 42 процентов слушателей, интересующихся курсами предпринимателей, младше 35 лет. Еще 29 процентов участников занятий имеют возраст от 36 до 45 лет, 20 процентов старше 46 лет.

Бесплатные занятия проводит ГБУ «Малый бизнес Москвы» вместе со столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Выбор тем остается за участниками курсов.

Спикерами же выступают бизнес-тренеры и эксперты в разных сферах предпринимательства.