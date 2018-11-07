Москвички массово заинтересовались бизнесом
Женщины составляют чуть больше половины слушателей бесплатных курсов.
Женщины составляют чуть больше половины слушателей бесплатных курсов.
Женщины составили 55,6 процента слушателей бесплатных образовательных курсов для бизнесменов в Москве. Об этом сообщает портал правительства города со ссылкой на данные заместителя мэра Натальи Сергуниной.
У женской аудитории в столице есть устойчивый интерес к развитию своего бизнеса. Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве, — около 39 процентов, а среди руководителей юридических лиц их почти треть.
Около 42 процентов слушателей, интересующихся курсами предпринимателей, младше 35 лет. Еще 29 процентов участников занятий имеют возраст от 36 до 45 лет, 20 процентов старше 46 лет.
Спикерами же выступают
Осенью для слушателей организовали курсы по безопасности и охране труда и тренинги, посвященные изменениям в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность. Кроме того, для москвичей работает