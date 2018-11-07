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17:19 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит пустыня в Намибии с высоты птичьего полета (фото)

Невероятные снимки, похожие на абстрактные картины.

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Австралийский фотограф Лиа Кеннеди во время своего путешествия в Намибию сделала удивительную серию фотографий пустыни Намиб.

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Кеннеди специализируется на аэросъемке, фотографируя природные ландшафты с высоты птичьего полета. Красные дюны Соссусфлей на ее снимках выглядят как абстрактные картины и создают впечатление абсолютно инопланетных пейзажей.

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Напомним, что летом 2018 года фотограф Ириней Херек из Австралии сделал серию снимков Объединенных Арабских Эмиратов с воздуха и показал, как пустыня захватывает магистрали.

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