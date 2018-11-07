Как выглядит пустыня в Намибии с высоты птичьего полета (фото)
Невероятные снимки, похожие на абстрактные картины.
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Невероятные снимки, похожие на абстрактные картины.
Австралийский фотограф Лиа Кеннеди во время своего путешествия в Намибию сделала удивительную серию фотографий пустыни Намиб.
Кеннеди специализируется на аэросъемке, фотографируя природные ландшафты с высоты птичьего полета. Красные дюны Соссусфлей на ее снимках выглядят как абстрактные картины и создают впечатление абсолютно инопланетных пейзажей.
Напомним, что летом 2018 года фотограф Ириней Херек из Австралии сделал серию снимков Объединенных Арабских Эмиратов с воздуха и показал, как пустыня захватывает магистрали.
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