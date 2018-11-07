Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России

В информационном сообщении дистрибьютора Megogo Distribution говорилось, что у компании не было ответа от министерства культуры по «подписанному прокатному удостоверению на фильм «Хантер киллер». «Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали», — отмечалось в сообщении.