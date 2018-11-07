Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России

«Прокатное удостоверение на фильм “Хантер Киллер” получено. Картина выходит в прокат 8 ноября», — сообщили «Интерфаксу» в Megogo Distribution в среду.
Ранее сообщалось, что фильм «Хантер Киллер», релиз которого был намечен на 1 ноября, не получил прокатное удостоверение.
В информационном сообщении дистрибьютора Megogo Distribution говорилось, что у компании не было ответа от министерства культуры по «подписанному прокатному удостоверению на фильм «Хантер киллер». «Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали», — отмечалось в сообщении.
Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов заявил «Интерфаксу», что ведомство не выдало прокатное удостоверение картине «Хантер Киллер» из-за неправильного пакета документов, поступивших в ведомство на получение удостоверения.
В фильме рассказывается история экипажа американской военной подлодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, замышляющих госпереворот.
Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдман. Российского президента играет Александр Дьяченко, в ленте также снялись российские актеры Михаил Горевой и Юрий Колокольников.
Боевик Донована Марша вышел в американский прокат 25 октября.