У The Beatles вышел второй клип за неделю. На этот раз — про Советский Союз
Видео Back in the U.S.S.R. создано из архивных кадров советской кинохроники.
Видео Back in the U.S.S.R. создано из архивных кадров советской кинохроники.
Для поклонников группы The Beatles хорошие новости следуют одна за другой. У легендарной ливерпульской четверки вышел второй клип за неделю — на этот раз на песню Back in the U.S.S.R., вышедшую в 1968 году. Видео представляет собой нарезку из архивных кадров из советской кинохроники. В клипе, приуроченном к 50-летию альбома White Album («Белый альбом»), можно увидеть Красную площадь, сталинские высотки, московское метро, кадры с ракетой, балеринами и так далее.
Напомним, 2 ноября вышел клип на другую композицию 1968 года — Glass Onion из «Белого альбома». Видеоролик также создан из архивных кадров группы. Его авторы — Пол Маккартни и британский художник Ричард Гамильтоном.
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