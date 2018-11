У The Beatles вышел второй клип за неделю. На этот раз — про Советский Союз

Для поклонников группы The Beatles хорошие новости следуют одна за другой. У легендарной ливерпульской четверки вышел второй клип за неделю — на этот раз на песню Back in the U.S.S.R., вышедшую в 1968 году. Видео представляет собой нарезку из архивных кадров из советской кинохроники. В клипе, приуроченном к 50-летию альбома White Album («Белый альбом»), можно увидеть Красную площадь, сталинские высотки, московское метро, кадры с ракетой, балеринами и так далее.