Где находится таинственная «Башня дьявола» (фото)

Удивительное творение природы под названием «Башня дьявола» — это монолит вулканического происхождения высотой 386 метров. Гора состоит из шестигранных колонн, которые возникли в результате выброса из-под земли магмы, примерно 200 миллионов лет назад.

Свое название гора получила неслучайно. Это очень необычный и единственный высотный объект на расстоянии многих километров вокруг: в ясные дни монумент виден за 160 километров. Местные легенды гласят, что «Башня дьявола» являлась неким сакральным и оккультным местом, и до сих на ее вершине можно увидеть необычные светящиеся объекты и услышать странные звуки.