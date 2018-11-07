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18:44 (мск), источник: Mail Новости

Где находится таинственная «Башня дьявола» (фото)

Вулканический монолит, которого боялись древние индейцы.

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Удивительное творение природы под названием «Башня дьявола» — это монолит вулканического происхождения высотой 386 метров. Гора состоит из шестигранных колонн, которые возникли в результате выброса из-под земли магмы, примерно 200 миллионов лет назад.

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«Башня дьявола» находится в долине реки Белл-Фурш на территории американского штата Вайоминг и является первым природным объектом, получившим статус «национального монумента США».

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Свое название гора получила неслучайно. Это очень необычный и единственный высотный объект на расстоянии многих километров вокруг: в ясные дни монумент виден за 160 километров. Местные легенды гласят, что «Башня дьявола» являлась неким сакральным и оккультным местом, и до сих на ее вершине можно увидеть необычные светящиеся объекты и услышать странные звуки.

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