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19:14 (мск), источник: Mail Новости

В Испании столетнюю церковь превратили в скейт-парк (фото)

Это что-то невероятное.

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В испанский муниципалитет Льянера вот уже несколько лет съезжаются скейтеры со всего мира, чтобы посетить уникальное место под названием La Iglesia Skate (Скейт-церковь).

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Этот живописный скейт-парк отличается тем, что располагается в здании древней готической церкви Санта-Барбара.

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Дело в том, что столетняя постройка много десятилетий стояла без дела и сильно разрушилась. Браться за восстановление храма никто не хотел, и тогда местным скейтбордистам пришла в голову интересная мысль — арендовать здание и превратить его в тренировочный центр.

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Пять лет ушло у активистов, чтобы добиться желаемого. Деньги на реконструкцию церкви были собраны на краудфандинговой платформе Verkami, а известный испанский стрит-арт художник Okuda San Miguel всего за пару недель расписал стены здания изнутри, превратив его в необыкновенное и яркое место.

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