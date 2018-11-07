В Испании столетнюю церковь превратили в скейт-парк (фото)
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В испанский муниципалитет Льянера вот уже несколько лет съезжаются скейтеры со всего мира, чтобы посетить уникальное место под названием La Iglesia Skate (Скейт-церковь).
Этот живописный
Дело в том, что столетняя постройка много десятилетий стояла без дела и сильно разрушилась. Браться за восстановление храма никто не хотел, и тогда местным скейтбордистам пришла в голову интересная мысль — арендовать здание и превратить его в тренировочный центр.
Пять лет ушло у активистов, чтобы добиться желаемого. Деньги на реконструкцию церкви были собраны на краудфандинговой платформе Verkami, а известный испанский
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