Найдено хорошо сохранившееся ракообразное возрастом 430 миллионов лет

Источник: Keyser Dietmar/London Natural History Museum

У животного возрастом 430 миллионов лет можно изучить не только внешние покровы, но и конечности, глаза, кишечник, а также органы дыхания. Результаты опубликованы в журнале Biology Letters.

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Палеонтологам известно множество ископаемых останков древних организмов, но почти всегда по ним можно судить только о внешнем облике и строении скелета жизненных форм прошлого, и то с большим количеством оговорок. Примеры уникальных окаменелых останков ракообразных исключительно редки, поэтому ученые были особенно вдохновлены, обнаружив новый пример. Мелкое ракообразное, относящееся к классу ракушковых или остракод, получило название Spiricopia aurita.

«Это увлекательная и редкая находка, у которой мягкие ткани сохранились так же хорошо, как и раковина, — говорит соавтор работы Дэвид Сиветер из Лестерского университета (Великобритания). — В абсолютном большинстве случаев подобные структуры не сохраняются в ископаемой летописи».

Этот случай дает нам многообещающую возможность заглянуть в палеобиологию животного, из которой можно получить информацию о строении органов и особенностях метаболизма широко распространенных как в прошлом, так и сегодня ракообразных. Дэвид Сиветер Соавтор работы из Лестерского университета (Великобритания)

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Spiricopia aurita жила в морях к югу от Великобритании в силурийском периоде (444 — 419 миллионов лет назад). Хорошую сохранность обеспечило быстрое покрытие животного вулканическим пеплом. Останки были извлечены из породы методом цифровой реконструкции, при котором камень измельчают на тонкие слои, сканируют и восстанавливают виртуальный образ окаменелости. Ученым удалось рассмотреть пять пар жабер, редко встречающихся у современных представителей класса, к которым подходят каналы для внутренних жидкостей. Этот факт приводит ученых к заключению, что у остракод (класса ракообразных) появилось сердце как минимум 430 миллионов лет назад.