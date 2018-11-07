Саратовский депутат похудел на 6 кг из-за «министерской диеты»

Депутат отметил, что в основном питается крупами и овощами. Например, на завтрак он съедает полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса.

«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — отметил Бондаренко.

12 октября министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, какие продукты нужно покупать, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум, составляющий по состоянию на 2018 год 7990 рублей в месяц. Видео с ее рекомендациями, где чиновник утверждает, что «возможно прожить на прожиточный минимум», а «макарошки всё время стоят одинаково», появилось на YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/muQppCTyRMA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бондаренко в ответ на это предложил Соколовой попробовать питаться на прожиточный минимум, однако она отказалась, заявив, что ей это не позволит сделать статус министра. Три дня спустя после скандала Соколова освободила занимаемую должность по собственному желанию.

Бондаренко начал эксперимент, в рамках которого намерен питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц, 24 октября.