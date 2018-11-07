Ученые обнаружили «фонтан» в центре галактики

Источник: Европейская Южная Обсерватория

Черная дыра расположена в центре галактики Abell 2597, находящейся на расстоянии миллиарда световых лет от Земли.

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«Это, возможно, первая система, в которой мы сумели найти четкие свидетельства и притока холодного молекулярного газа в черную дыру, и его оттока с исходящими оттуда джетами (струй плазмы — прим. ред.)», — приводит издание слова Гранта Тремблея из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

При этом Science Alert уточняет, что газ, естественно, не исходит из самой черной дыры. Гравитация дыры притягивает его к себе, из-за чего образуется аккреационный диск, притягивающий к себе материю. Часть ее распределяется на полюсах диска — именно она и образует мощные джеты, движущиеся с околосветовой скоростью.

Затем материя возвращается в питающую аккреационный диск нитевидную туманность, расположенную в центре галактики. После охлаждения горячих струй происходит конденсация газа, а затем образуются облака из молекул угарного газа, которые потом направляются к черной дыре и цикл начинается с начала.