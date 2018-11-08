В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам в поисках еды
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Голодные животные, обитающие на близлежащих холмах, все чаще подходят к Sagrada Familia, сообщает TheGuardian
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Голодные животные, обитающие на близлежащих холмах, все чаще подходят к Sagrada Familia, сообщает TheGuardian
Раньше кабаны были известной достопримечательностью в районах, прилегающих к лесным массивам, а теперь их регулярно замечают в центре города. На прошлой неделе жители увидели трех животных рядом с госпиталем
Власти приняли меры по контролю за численностью кабанов и попросили горожан не оставлять пищу для кошек на улицах, так как она может привлечь диких животных.
В 2018 году в Барселоне было зарегистрировано 369 кабанов, в то время как в 2016 их было 1187.
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