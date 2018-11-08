Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Злой» котик попал в приют. Теперь он — любимчик волонтеров
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото)
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Как мошенники могут отобрать вашу квартиру всего за час
7 идей для малогабаритки, подсмотренных в парижской квартире
Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновникиКого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тысячи рублей
Мать 12 лет ухаживала за сыном в коме и дождалась его пробуждения
Виктория Боня опубликовала нежный кадр с 6-летней дочкой
Светлана Иванова в свадебном платье снимается в новом сериале
Одно из самых долгоиграющих ТВ-шоу продлили еще на пять лет
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа отправят под суд за изнасилование
Украинская Барби сделала тело за 1,4 млн - фото
РФС принял решение, касающееся контракта футболиста Мамаева
Проигравший Хабибу Макгрегор снова отличился
Ратаковски разделась, чтобы постирать, и показала фото
СМИ выяснили, кем работает папа чиновницы Глацких
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Выбираем мебель для спальни площадью 8 квадратов
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
04:37 (мск), источник: РИА Новости

В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам в поисках еды

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Голодные животные, обитающие на близлежащих холмах, все чаще подходят к Sagrada Familia, сообщает TheGuardian

Наверх
Источник: РИА Новости

Раньше кабаны были известной достопримечательностью в районах, прилегающих к лесным массивам, а теперь их регулярно замечают в центре города. На прошлой неделе жители увидели трех животных рядом с госпиталем Сан-Пау, который находится недалеко от Sagrada Familia — главной туристической достопримечательности столицы Каталонии. Позднее еще несколько особей были сфотографированы возле рынка Merce в районе Nou Barris.

​Власти приняли меры по контролю за численностью кабанов и попросили горожан не оставлять пищу для кошек на улицах, так как она может привлечь диких животных.

В 2018 году в Барселоне было зарегистрировано 369 кабанов, в то время как в 2016 их было 1187.

Читайте также:

 Скончалась известная актриса российских сериалов
Ученые определили, какие люди самые завистливые
Трамп настроен на встречу с Путиным в Буэнос-Айресе на полях G20
Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро 15 тонн золота
В Британии арестовали потратившую в универмаге 16 млн иностранку
Пассажиры отказались лететь на самолете, перевозившем дуриан
СМИ: Трампу нанесли если не нокаут, то как минимум пощечину
Аршавин закончит с футболом
Политике Трампа предрекли судьбу перестройки Горбачева
Спорт
ЦСКА почувствовал себя в шкуре «Реала» Красно-синим слишком дорого стоили ошибки Акинфеева и Магнуссона.
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото) Мужчина уверяет, что с момента покупки седана 7-й серии только и делает, что чинит автомобиль. Недавно владелец BMW нанес список всех поломок на кузов машины
Кино
81-летний Николай Дроздов стал героем шоу Леры Кудрявцевой Ведущий «В мире животных» раскроет личные тайны в «Секрете на миллион»
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Назван самый грязный город Европы
Как уменьшить налог на недвижимость?
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Дети
Лолита умилила поклонников видео с 8-месячной дочкой Певица опубликовала архивный ролик
Леди
Звезды, которые не боялись сниматься обнаженными Вспоминаем пять ярких обложек с обнаженными знаменитостями
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь