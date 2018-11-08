В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам в поисках еды

Источник: РИА Новости

Раньше кабаны были известной достопримечательностью в районах, прилегающих к лесным массивам, а теперь их регулярно замечают в центре города. На прошлой неделе жители увидели трех животных рядом с госпиталем Сан-Пау, который находится недалеко от Sagrada Familia — главной туристической достопримечательности столицы Каталонии. Позднее еще несколько особей были сфотографированы возле рынка Merce в районе Nou Barris.

​Власти приняли меры по контролю за численностью кабанов и попросили горожан не оставлять пищу для кошек на улицах, так как она может привлечь диких животных.

В 2018 году в Барселоне было зарегистрировано 369 кабанов, в то время как в 2016 их было 1187.