Наследники Мавроди

Источник: РИА "Новости"

Следователи МВД Татарстана направили в суд уголовное дело в отношении организаторов компании «РОСТ» — одной из крупнейших пирамид в современной России, стоящих в одном ряду с печально известными «МММ» Сергея Мавроди и «Властелиной». Дело «РОСТ» везли в суд на грузовиках: 874 тома весом около килограмма каждый.

Потерпевшими по нему признаны больше 3,5 тысячи человек, общая сумма ущерба — почти 1,5 миллиарда рублей. На скамье подсудимых, среди прочих, оказался и бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. В подробностях запутанной истории наследников Мавроди разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

С миру по нитке

Пирамида «РОСТ» возникла в конце 2013 года в Казани. В уголовном деле четко обозначена дата — 1 декабря 2013 года.

Но сама фирма «РОСТ» образовалась гораздо раньше: в 2011 году ранее дважды судимый (оба раза — за мошенничество) Андрей Макаров создал кредитно-потребительский кооператив (КПК) «РОСТ».

Правда, учредителем предприятия стал не он сам (непогашенные судимости раньше времени могли привлечь внимание фискальных органов), а его родная сестра Наталья Макарова. Она с легкостью согласилась стать зицпредседателем.

В то время «РОСТ» занимался всем понемногу: производством каучуковых цистерн, прокатом автомобилей, владел небольшой сетью ломбардов… Последнее особенно интересно, ведь судимости Андрея Макарова создавали немалую базу источников сбыта. Особенно в республике, где воры в законе традиционно не имеют власти над преступным миром, — здесь царят другие правила.

Почти сразу кооператив стал собирать инвестиции и выдавать займы. Деньги вносились под четыре процента годовых, займы — под восемь. Эта небольшая разница и составляла доход КПК «РОСТ», причем стабильный.

Но Макарову хотелось больших денег. Судя по некоторым косвенным признакам, мысль о создании настоящей, большой финансовой пирамиды пришла к нему почти сразу после запуска КПК. Во всяком случае, в середине 2013 года он покупает в Москве страховую компанию с отозванной лицензией. Несколько нанятых Макаровым юристов пытаются устранить недостатки компании и вернуться на страховой рынок — правда, безуспешно.

Но позже на всех переговорах и в рекламе КПК «РОСТ» будет звучать неизменное: «Мы владеем страховой компанией». 1 декабря 2013 года КПК «РОСТ» внезапно меняет юридическое лицо, превращаясь в ОАО «КПК «РОСТ». Это было началом.

«Задача стояла — охватить всю Россию»

Волшебная «смена формата» компании сыграла на руку: к тому моменту кредитно-финансовая история КПК «РОСТ» была весьма благоприятной. Сотни людей получили там микрозаймы и остались довольны; кроме того, компания получила ценный опыт работы с должниками. Однако главным козырем обновленной ОАО «КПК «РОСТ» стало не это, а крайне соблазнительные предложения для клиентов, сулящие большую прибыль в короткие сроки. Обещали от 120 до 218 процентов годовых — или от 10 до 18 процентов в месяц.

Причем минимальный размер вклада был вполне доступным: 10 тысяч рублей.

Читайте также Стала известна судьба проекта МММ после смерти Мавроди

— Организаторы пирамиды активно распространяли информацию о многих инвестиционных проектах, которые приносят хорошие прибыли, — рассказывает майор юстиции Динар Хамидуллин, заместитель начальника отдела следственной части Главного следственного управления МВД по республике Татарстан. — Ссылаясь на активы кооператива «РОСТ», организаторы изначально утверждали, что деньги приносит сеть ломбардов. Потом сообщили, что вкладывают деньги клиентов в строительство коттеджных поселков и даже закупили несколько участков сельхозназначения — в поселках Державино, Русско-Ошнякский, Чирпы, Шали (в Татарстане).

По словам Хамидуллина, устроители пирамиды «РОСТ» обещали: мол, переведем земли в разряд «индивидуальное жилищное строительство» и построим коттеджи на продажу. Затем возник другой проект — элитное такси, под который якобы даже закупили машины. А уже в конце своего существования махинаторы громко объявили, что обнаружили месторождение марганцевых руд — и собираются его разрабатывать совместно с американцами. Само собой, всю прибыль — людям, и люди в эти сказки верили.

— Никаких активов у КПК «РОСТ» не было, — говорит майор юстиции Динар Хамидуллин.

Почти все деньги, которые организаторы получали от вкладчиков, крутили наличными. Земли, приобретенные и разрекламированные, так никто и не пытался перевести в категорию под индивидуальное жилищное строительство. Более того, именно эти земли, относительно недорогие, числились основным активом фирмы.

Под проект якобы элитного такси взяли в лизинг несколько престижных иномарок — но их использовали организаторы пирамиды, чтобы ездить каждый день. А с марганцем — вообще красиво: купили в магазине большую колбу, насыпали в нее какой-то песок — и выдавали за образцы руд, богатых дорогим металлом.

При этом офисы «РОСТ» активно открывались не только в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и других городах Татарстана. Пирамида дотянулась до Благовещенска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Барнаула… Денег на развитие не жалели: в каждом отделении делали евроремонт, закупали офисную мебель, ставили кофемашины и кулеры. А платили за все это теми самыми деньгами, которые только что принесли в «РОСТ» доверчивые граждане.

— На счетах «РОСТ» вообще не было видно движения средств, — утверждает Хамидуллин. — Ни оплаты за купленные земли, ни перевода денег за лизинг машин, ни за рекламу, ни за изготовление плакатов и листовок. Организаторы, по словам свидетелей, почти везде платили наличными — для конспирации. Позже на допросах они говорили, что почти все инвестиции «РОСТ» были нерентабельны. Но задача стояла — охватить всю Россию.

«Это затягивает, словно игромания»

Задача любой пирамиды — охватить максимально большое число людей.

«РОСТ» с этим вполне справился: клиенты приходили постоянно. Причем на билеты, подобные тем, что были у Сергея Мавроди, деньги не тратили, хотя и позиционировали себя как акционерное общество: человек просто подписывал договор, в котором указывалась внесенная сумма и обговоренные сроки с процентом. С этими листочками вкладчик уходил.

Больше эти бумажки были не нужны: выплаты проводились по паспорту, по данным из компьютера. Реестр был единый, хранился на сервере, и доступ к нему был ограничен: вносить данные могли сотрудники филиалов, они же имели возможность посмотреть конкретного вкладчика. Однако суммы, поступающие в «РОСТ» и выдаваемые из него, контролировали только некоторые из организаторов.

Когда подходил срок, человек вновь обращался в офис и получал свои проценты. Причем деньги выдавались из тех, что до этого приносили другие вкладчики.

Здесь расчет был простой: люди вносили средства на короткий срок, убеждались, что проценты платят, и вновь вкладывали деньги — но часто уже гораздо большие и на длительный срок.

Так было с декабря 2013-го по декабрь 2014 года. Всего год…

Сумма взносов, по словам потерпевших, доходила до 15 миллионов рублей. Но это — исключения. А в основном жертвами аферистов становились беднейшие слои населения, старики-пенсионеры, которые часто вкладывали свои «гробовые» — деньги на похороны. Они и сейчас приходят и просят следствие вернуть хоть что-то, только возвращать нечего. Впрочем, некоторые из вкладчиков прекрасно понимали, что «РОСТ» — финансовая афера.

— В этом уголовном деле очень много профессиональных потерпевших — тех, кто уже пострадал в других российских пирамидах, — говорит полковник юстиции Тимур Хайруллин, заместитель начальника Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.

Они это и не скрывали: мы, мол, знали, что это лохотрон, но понимали, что в первые месяцы можно неплохо заработать: на ремонт, на дорогой отдых. Были уверены: деньги заберем вовремя. Но большинство из них подвела жадность: запросы-то растут, и инстинкт осторожности притупляется.

«Это затягивает, словно игромания», — сказал на допросе один из таких меркантильных вкладчиков.

Читайте также Новые финансовые пирамиды завлекают сапфирами и айфонами

Семейное дело

Обвиняемыми по делу пирамиды «РОСТ» проходят семь человек.

Андрей Макаров, 1972 года рождения, ранее дважды судимый за мошенничество. Во время следствия успел получить еще одну судимость — за незаконный оборот оружия: в декабре 2014 года перевез в багаже в самолете пистолет Colt Pocket 1849 года выпуска. Сам пояснял, что вез как антикварное оружие, — но установили, что револьвер боевой. Приговор — три года условно. Макаров женат, у него есть дочь, которой только что исполнилось 16 лет.

Его родная сестра, генеральный директор «РОСТ» Наталья Макарова, 1976 года рождения, мать-одиночка (именно по этой причине суд оставил ее под домашним арестом). Под теми немногими документами, что есть в уголовном деле, стоит именно ее подпись.

Сергей Харламов, 1973 года рождения, бывший капитан футбольного клуба «Рубин», медийная, публичная личность, активно призывавшая вкладывать деньги.

По заверениям пресс-службы «РОСТ», именно известный спортсмен стал гарантом привлечения иностранного капитала в компанию — но в ходе следствия никаких подобных документов найти не удалось.

Формально Сергей Харламов безработный. Более того: именно он с началом проблем активнее остальных обвиняемых принимал участие в сокрытии следов. В частности, Харламов менял договора вкладчиков с «РОСТ» на акции американского предприятия Rost Inc под предлогом выгодной сделки. Тем самым он лишил тысячи обманутых акционеров возможности требовать компенсации.

Вадим Еникеев, 1972 года рождения, гражданин США с тремя маленькими детьми. Он числится председателем правления трех компаний, про которые никто из финансистов ничего внятного сказать не может. Впрочем, это не мешало ему отлично играть роль успешного бизнесмена, вселяя уверенность в дольщиков.

Еникеев был тенью Харламова во всех вопросах, связанных с созданием имиджа «компании, выходящий на международный уровень».

Роберт Гарипов, 1982 года рождения, разведенный отец двоих детей, индивидуальный предприниматель. Будучи юристом, он формально занимался внутренним аудитом — но, по сути, курировал работу всех филиалов и даже порой выполнял функции обычного инкассатора.

Александр Бурнаев, 1982 года рождения, холостой и неработающий, судимый за кражу и получивший условный срок. Вместе с Гариповым Бурнаев контролировал все филиалы, и, по данным следствия, после возникновения проблем в конце 2014 года обеспечивал участников группы крупными суммами наличных, изымая их из отдаленных офисов.

Последний подсудимый — Алексей Гречко, 1976 года рождения, женатый, отец одного ребенка, отвечавший за легализацию наличных средств и работу некоторых филиалов. При этом формально Гречко был уволен из компании «РОСТ» в сентябре 2014 года, но фактически продолжал работать.

— По сути, «РОСТ» был семейным предприятием, — считает майор юстиции Динар Хамидуллин. —.

Организатор этой аферы Макаров привлек свою родную сестру, Сергей Харламов и Роберт Гарипов женаты на двоюродных сестрах. Остальных тоже привлекали не с улицы — они с первой минуты знали, что именно создают и как будут проворачивать сделки. Точнее — как станут обманывать людей.

По словам следователей, работавших с обвиняемыми, все они — яркие, харизматические личности, умеющие внушать и подчинять. Но даже на их фоне выделяется Андрей Макаров — безусловно, первый среди равных.

— Абсолютно все решения принимал именно он, — говорит Тимур Хайруллин, заместитель начальника ГСУ МВД республики Татарстан. — Остальные организаторы могли вносить свои предложения, с которыми Макаров соглашался или нет. Это при том, что каждый из семерки обвиняемых успешно и удачно руководил своим направлением в этом преступном обществе. Для остальных работников «РОСТ» это были люди, живущие на Олимпе.

Следствие считает, что «РОСТ» создавался именно для хищения денег у граждан. Во всяком случае, всем семерым предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Участие в деятельности организованного преступного сообщества».

Генератором идей был Андрей Макаров — как лицо, имеющее большой криминальный опыт и значительные организаторские способности.

Миражи Невады

— С точки зрения конспирации в деятельности обвиняемых было продумано почти все, — рассказывает майор Хамидуллин. — При миллиардных оборотах через официальные счета прошли копейки: не более 300 миллионов. Большая часть имущества, которое активно рекламировалось и демонстрировалось всем желающим, оформлено было на третьих лиц либо на сторонние фирмы. Зарплата всем сотрудникам выдавалась в конвертах, и даже ее размеры мы знаем исключительно со слов свидетелей. Хотя мы и имеем данные, что многие сотрудники суммы гонораров занижают, но доказать ничего не можем.

Собеседник «Ленты.ру» отмечает: организаторы пирамиды, кроме Натальи Макаровой, занимали формально скромные должности менеджеров, а то и вообще не значились в штатном расписании. Даже реестр в «РОСТ» велся таким образом, что разобраться и понять его структуру оказалось сложно.

Судя по данным следствия, организаторы заранее планировали действия при обвале. Во всяком случае, в конце 2014 года, когда появились первые признаки нехватки денег для выплат по договорам, теневое руководство фирмы запустило резервный план — обмен договоров вкладчиков «РОСТ» на акции американского предприятия Rost Inc якобы ради большей выгоды.

Примерно с декабря 2014 года организаторы пирамиды стали устраивать разнообразные собрания, на которых выступали Харламов и Еникеев, представлявшиеся собственниками Rost Inc. Харламов позиционировал себя как коммерческий партнер Андрея и Натальи Макаровых, а Еникеев якобы был их финансовым помощником.

На таких ролях они и убалтывали вкладчиков под разными предлогами менять договора с «РОСТ» на акции Rost Inc.

Подобные собрания проводились около трех раз в месяц. Информацию о проведении лекций присылали с помощью СМС-рассылки, при этом в сообщениях указывалась дата, время и место проведения презентаций. Приглашения высылались не сразу всем вкладчикам, а определенному числу, которое могло бы разместиться в офисах.

По словам свидетелей, примерно половина участников этих собраний меняла договоры «РОСТ» на акции американской компании. Отчасти потому, что хотели верить в лучшее, но в основном понимая: по договорам они явно ничего не получат, а вот акции, оформленные в американском штате Невада, могут помочь вернуть хоть что-то.

Правда же была в том, что приобретенные вкладчиками американские акции не были обеспечены ничем вообще.

Бумаги, которые могли бы стать основанием для подачи в суд, люди меняли на юридически чистые пустышки.

По данным финансовой службы штата Невада и официальных порталов американских бирж, таких пустышек было выпущено астрономическое количество — 500 миллионов штук. И их единственным обеспечением было честное слово отнюдь не честных людей.

Именно поэтому сегодня установить весь объем денег, который прошел через «РОСТ», невозможно. Формально (в обвинительном заключении) фигурирует цифра в 1 миллиард 513 миллионов 793 тысячи 742,74 рубля. Но эксперты считают, что на самом деле обороты были в разы больше — 55−65 миллиардов рублей за все время деятельности. Или 1,5 миллиарда долларов США в ценах 2013 года. Это меньше, чем у того же «МММ» или «Властелины», но все равно выводит «РОСТ» в первую десятку финансовых пирамид.

Естественно, сами обвиняемые утверждают, что работали честно, максимально открыто и финансово грамотно. И лишь вмешательство правоохранительных органов помешало им полностью погасить долги перед всеми доверившимися людьми. Но при этом, как только дело доходит до конкретики, обвиняемые начинают отмалчиваться.

Никто из них не может внятно объяснить, как должна была работать схема строительства коттеджных поселков и почему за год работы они даже не начали процедуру вывода земель из категории сельскохозяйственных. Где та самая фирма VIP-такси, которой они хвастались на каждом углу. В какой части земного шара находится рудник с марганцевыми запасами, наличием которого они завлекали доверчивых вкладчиков. А еще никто из них не говорит, куда делись собранные у людей деньги.

Лицо за пять миллионов

Говоря о пирамиде «Рост», нельзя не сказать о ее лице — известном актере и продюсере Сергее Росте. Том самом, который играл в скетч-шоу «Осторожно, модерн!».

По данным следствия, Сергея Титивина (Рост — его творческий псевдоним) для рекламы привлекли летом 2014 года. Идея пришла в голову Карине Арининой, которая в «РОСТ» занималась рекламой. Назвать ее сотрудником компании нельзя: она не была оформлена, хотя и имела свой кабинет в офисе на улице Достоевского, по соседству с кабинетом гендиректора «РОСТ»; кроме того, у нее были подчиненные, которых она нанимала сама.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3KIX1lJXulM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И на визитных карточках Арининой было указано: заместитель генерального директора по рекламе. Зарплату ей ежемесячно Андрей Макаров давал в конверте, и сколько — она на допросе не призналась. По показаниям ряда свидетелей, ежемесячно Аринина получала от 50 до 60 тысяч рублей, хотя, по оперативным данным, часто ей выплачивались значительные премии. Но выяснением этого вопроса следствие не занималось — Аринина по сути была лишь винтиком огромной машины по изъятию денег у россиян.

Хотя именно она стала автором звучного слогана «Рост — надежен, стабилен и прост!» (правда, некоторые из бывших сотрудников авторство слогана приписывают себе).

Карина, придя на работу в мае 2014 года, быстро решила, что фирме нужно свое лицо. И по созвучности фамилии актера Роста и названия компании предложила заключить с ним контракт. Она же нашла координаты известного комедианта и провела с его представителем предварительные переговоры — но юридической стороной вопроса не занималась, и поэтому сумму гонорара под протокол не назвала.

Интересно, что в обнаруженных и изъятых в офисе «РОСТ» документах никакого контракта нет. По показаниям свидетелей, Сергей Рост получил либо три, либо пять миллионов рублей, причем налоги должна была заплатить бухгалтерия заказчика.

Но и в бухгалтерских документах ничего подобного не обнаружено: актер получил весь гонорар наличными.

По условиям того самого канувшего в Лету контракта (во всяком случае, по показаниям свидетелей), Сергей Рост снялся в одном ролике и в двух фотосессиях, после чего улетел домой, в Санкт-Петербург. Все права на эти медиафайлы перешли как самой компании «РОСТ», так и аффилированным с ней структурам. И моментально были растиражированы: рекламу эту показывали по каналам, в том числе — федеральным, плакаты появились в 24 регионах России, она демонстрировалась на экранах во время спортивных матчей на стадионе «Казань-Арена». Вся представительская продукция (за исключением разве что шариковых ручек) была украшена портретом комедианта. Фактически, лицо актера стало лицом пирамиды.

Позже в многочисленных интервью Сергей Рост говорил, что понятия не имел о том, что на самом деле представляет из себя нанявшая его фирма, которая поначалу произвела на него вполне благоприятное впечатление. Но, судя по словам обвиняемых, во время переговоров Рост даже не задавался этим вопросом: ему была любопытна цена договора и условия работы. Уже через девять месяцев актер горько пожалел об этой сделке: разгром пирамиды стал серьезным ударом по его репутации. Так что Сергея Роста тоже можно считать пострадавшим от деятельности казанских мошенников, хотя в списке потерпевших его фамилии нет.

Сегодня в России, по словам финансовых аналитиков, работают 32 финансовые пирамиды. В основном — в регионах. Их участниками (или, по определению тех же самых экспертов, «потенциальными жертвами») являются более миллиона человек. Часть пирамид работает исключительно в интернете. Самая свежая начала функционировать 28 августа.

Впрочем, сегодня в сети можно встретить огромное количество статей о том, как можно заработать на пирамидах. Их авторы, апеллируя к алчности, честно говорят, что риск потерять вложенные деньги велик, но если вовремя соскочить, то останешься с прибылью. И почти все говорят: не больше пяти лет! На пятый год пирамида обязательно рухнет, а ее создатели пойдут под суд.

Материалы написаны красиво, и им хочется верить. Но…

Но средний срок жизни пирамиды не пять лет (это «МММ» протянула столько — все последователи, даже печально известная «Властелина», рухнули гораздо быстрее), а всего лишь полтора, максимум — два года. Именно в конце этого срока любой пирамиде нужна подпитка — для того, чтобы ее организаторы могли успеть скрыться.