Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды.
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды.
Следователи МВД Татарстана направили в суд уголовное дело в отношении организаторов компании «РОСТ» — одной из крупнейших пирамид в современной России, стоящих в одном ряду с печально известными «МММ» Сергея Мавроди и «Властелиной». Дело «РОСТ» везли в суд на грузовиках: 874 тома весом около килограмма каждый.
Потерпевшими по нему признаны больше 3,5 тысячи человек, общая сумма ущерба — почти 1,5 миллиарда рублей. На скамье подсудимых, среди прочих, оказался и бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. В подробностях запутанной истории наследников Мавроди разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.
Пирамида «РОСТ» возникла в конце 2013 года в Казани. В уголовном деле четко обозначена дата — 1 декабря 2013 года.
Правда, учредителем предприятия стал не он сам (непогашенные судимости раньше времени могли привлечь внимание фискальных органов), а его родная сестра Наталья Макарова. Она с легкостью согласилась стать зицпредседателем.
В то время «РОСТ» занимался всем понемногу: производством каучуковых цистерн, прокатом автомобилей, владел небольшой сетью ломбардов… Последнее особенно интересно, ведь судимости Андрея Макарова создавали немалую базу источников сбыта. Особенно в республике, где воры в законе традиционно не имеют власти над преступным миром, — здесь царят другие правила.
Почти сразу кооператив стал собирать инвестиции и выдавать займы. Деньги вносились под четыре процента годовых, займы — под восемь. Эта небольшая разница и составляла доход КПК «РОСТ», причем стабильный.
Но Макарову хотелось больших денег. Судя по некоторым косвенным признакам, мысль о создании настоящей, большой финансовой пирамиды пришла к нему почти сразу после запуска КПК. Во всяком случае, в середине 2013 года он покупает в Москве страховую компанию с отозванной лицензией. Несколько нанятых Макаровым юристов пытаются устранить недостатки компании и вернуться на страховой рынок — правда, безуспешно.
Волшебная «смена формата» компании сыграла на руку: к тому моменту
— Организаторы пирамиды активно распространяли информацию о многих инвестиционных проектах, которые приносят хорошие прибыли, — рассказывает майор юстиции Динар Хамидуллин, заместитель начальника отдела следственной части Главного следственного управления МВД по республике Татарстан. — Ссылаясь на активы кооператива «РОСТ», организаторы изначально утверждали, что деньги приносит сеть ломбардов. Потом сообщили, что вкладывают деньги клиентов в строительство коттеджных поселков и даже закупили несколько участков сельхозназначения — в поселках Державино,
По словам Хамидуллина, устроители пирамиды «РОСТ» обещали: мол, переведем земли в разряд «индивидуальное жилищное строительство» и построим коттеджи на продажу. Затем возник другой проект — элитное такси, под который якобы даже закупили машины. А уже в конце своего существования махинаторы громко объявили, что обнаружили месторождение марганцевых руд — и собираются его разрабатывать совместно с американцами. Само собой, всю прибыль — людям, и люди в эти сказки верили.
— Никаких активов у КПК «РОСТ» не было, — говорит майор юстиции Динар Хамидуллин.
Почти все деньги, которые организаторы получали от вкладчиков, крутили наличными. Земли, приобретенные и разрекламированные, так никто и не пытался перевести в категорию под индивидуальное жилищное строительство. Более того, именно эти земли, относительно недорогие, числились основным активом фирмы.
Под проект якобы элитного такси взяли в лизинг несколько престижных иномарок — но их использовали организаторы пирамиды, чтобы ездить каждый день. А с марганцем — вообще красиво: купили в магазине большую колбу, насыпали в нее
При этом офисы «РОСТ» активно открывались не только в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и других городах Татарстана. Пирамида дотянулась до Благовещенска,
— На счетах «РОСТ» вообще не было видно движения средств, — утверждает Хамидуллин. — Ни оплаты за купленные земли, ни перевода денег за лизинг машин, ни за рекламу, ни за изготовление плакатов и листовок. Организаторы, по словам свидетелей, почти везде платили наличными — для конспирации. Позже на допросах они говорили, что почти все инвестиции «РОСТ» были нерентабельны. Но задача стояла — охватить всю Россию.
«РОСТ» с этим вполне справился: клиенты приходили постоянно. Причем на билеты, подобные тем, что были у Сергея Мавроди, деньги не тратили, хотя и позиционировали себя как акционерное общество: человек просто подписывал договор, в котором указывалась внесенная сумма и обговоренные сроки с процентом. С этими листочками вкладчик уходил.
Больше эти бумажки были не нужны: выплаты проводились по паспорту, по данным из компьютера. Реестр был единый, хранился на сервере, и доступ к нему был ограничен: вносить данные могли сотрудники филиалов, они же имели возможность посмотреть конкретного вкладчика. Однако суммы, поступающие в «РОСТ» и выдаваемые из него, контролировали только некоторые из организаторов.
Когда подходил срок, человек вновь обращался в офис и получал свои проценты. Причем деньги выдавались из тех, что до этого приносили другие вкладчики.
Так было с декабря 2013-го по декабрь 2014 года. Всего год…
Сумма взносов, по словам потерпевших, доходила до 15 миллионов рублей. Но это — исключения. А в основном жертвами аферистов становились беднейшие слои населения,
— В этом уголовном деле очень много профессиональных потерпевших — тех, кто уже пострадал в других российских пирамидах, — говорит полковник юстиции Тимур Хайруллин, заместитель начальника Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.
Они это и не скрывали: мы, мол, знали, что это лохотрон, но понимали, что в первые месяцы можно неплохо заработать: на ремонт, на дорогой отдых. Были уверены: деньги заберем вовремя. Но большинство из них подвела жадность:
запросы-торастут, и инстинкт осторожности притупляется.
«Это затягивает, словно игромания», — сказал на допросе один из таких меркантильных вкладчиков.
Обвиняемыми по делу пирамиды «РОСТ» проходят семь человек.
Андрей Макаров, 1972 года рождения, ранее дважды судимый за мошенничество. Во время следствия успел получить еще одну судимость — за незаконный оборот оружия: в декабре 2014 года перевез в багаже в самолете пистолет Colt Pocket 1849 года выпуска. Сам пояснял, что вез как антикварное оружие, — но установили, что револьвер боевой. Приговор — три года условно. Макаров женат, у него есть дочь, которой только что исполнилось 16 лет.
Его родная сестра, генеральный директор «РОСТ» Наталья Макарова, 1976 года рождения,
Сергей Харламов, 1973 года рождения, бывший капитан футбольного клуба «Рубин», медийная, публичная личность, активно призывавшая вкладывать деньги.
Формально Сергей Харламов безработный. Более того: именно он с началом проблем активнее остальных обвиняемых принимал участие в сокрытии следов. В частности, Харламов менял договора вкладчиков с «РОСТ» на акции американского предприятия Rost Inc под предлогом выгодной сделки. Тем самым он лишил тысячи обманутых акционеров возможности требовать компенсации.
Вадим Еникеев, 1972 года рождения, гражданин США с тремя маленькими детьми. Он числится председателем правления трех компаний, про которые никто из финансистов ничего внятного сказать не может. Впрочем, это не мешало ему отлично играть роль успешного бизнесмена, вселяя уверенность в дольщиков.
Роберт Гарипов, 1982 года рождения, разведенный отец двоих детей, индивидуальный предприниматель. Будучи юристом, он формально занимался внутренним аудитом — но, по сути, курировал работу всех филиалов и даже порой выполнял функции обычного инкассатора.
Александр Бурнаев, 1982 года рождения, холостой и неработающий, судимый за кражу и получивший условный срок. Вместе с Гариповым Бурнаев контролировал все филиалы, и, по данным следствия, после возникновения проблем в конце 2014 года обеспечивал участников группы крупными суммами наличных, изымая их из отдаленных офисов.
Последний подсудимый — Алексей Гречко, 1976 года рождения, женатый, отец одного ребенка, отвечавший за легализацию наличных средств и работу некоторых филиалов. При этом формально Гречко был уволен из компании «РОСТ» в сентябре 2014 года, но фактически продолжал работать.
— По сути, «РОСТ» был семейным предприятием, — считает майор юстиции Динар Хамидуллин. —.
Организатор этой аферы Макаров привлек свою родную сестру, Сергей Харламов и Роберт Гарипов женаты на двоюродных сестрах. Остальных тоже привлекали не с улицы — они с первой минуты знали, что именно создают и как будут проворачивать сделки. Точнее — как станут обманывать людей.
По словам следователей, работавших с обвиняемыми, все они — яркие, харизматические личности, умеющие внушать и подчинять. Но даже на их фоне выделяется Андрей Макаров — безусловно, первый среди равных.
— Абсолютно все решения принимал именно он, — говорит Тимур Хайруллин, заместитель начальника ГСУ МВД республики Татарстан. — Остальные организаторы могли вносить свои предложения, с которыми Макаров соглашался или нет. Это при том, что каждый из семерки обвиняемых успешно и удачно руководил своим направлением в этом преступном обществе. Для остальных работников «РОСТ» это были люди, живущие на Олимпе.
Генератором идей был Андрей Макаров — как лицо, имеющее большой криминальный опыт и значительные организаторские способности.
— С точки зрения конспирации в деятельности обвиняемых было продумано почти все, — рассказывает майор Хамидуллин. — При миллиардных оборотах через официальные счета прошли копейки: не более 300 миллионов. Большая часть имущества, которое активно рекламировалось и демонстрировалось всем желающим, оформлено было на третьих лиц либо на сторонние фирмы. Зарплата всем сотрудникам выдавалась в конвертах, и даже ее размеры мы знаем исключительно со слов свидетелей. Хотя мы и имеем данные, что многие сотрудники суммы гонораров занижают, но доказать ничего не можем.
Собеседник «Ленты.ру» отмечает: организаторы пирамиды, кроме Натальи Макаровой, занимали формально скромные должности менеджеров, а то и вообще не значились в штатном расписании. Даже реестр в «РОСТ» велся таким образом, что разобраться и понять его структуру оказалось сложно.
Судя по данным следствия, организаторы заранее планировали действия при обвале. Во всяком случае, в конце 2014 года, когда появились первые признаки нехватки денег для выплат по договорам, теневое руководство фирмы запустило резервный план — обмен договоров вкладчиков «РОСТ» на акции американского предприятия Rost Inc якобы ради большей выгоды.
Примерно с декабря 2014 года организаторы пирамиды стали устраивать разнообразные собрания, на которых выступали Харламов и Еникеев, представлявшиеся собственниками Rost Inc. Харламов позиционировал себя как коммерческий партнер Андрея и Натальи Макаровых, а Еникеев якобы был их финансовым помощником.
Подобные собрания проводились около трех раз в месяц. Информацию о проведении лекций присылали с помощью
По словам свидетелей, примерно половина участников этих собраний меняла договоры «РОСТ» на акции американской компании. Отчасти потому, что хотели верить в лучшее, но в основном понимая: по договорам они явно ничего не получат, а вот акции, оформленные в американском штате Невада, могут помочь вернуть хоть
Правда же была в том, что приобретенные вкладчиками американские акции не были обеспечены ничем вообще.
По данным финансовой службы штата Невада и официальных порталов американских бирж, таких пустышек было выпущено астрономическое количество — 500 миллионов штук. И их единственным обеспечением было честное слово отнюдь не честных людей.
Именно поэтому сегодня установить весь объем денег, который прошел через «РОСТ», невозможно. Формально (в обвинительном заключении) фигурирует цифра в 1 миллиард 513 миллионов 793 тысячи 742,74 рубля. Но эксперты считают, что на самом деле обороты были в разы больше — 55−65 миллиардов рублей за все время деятельности. Или 1,5 миллиарда долларов США в ценах 2013 года. Это меньше, чем у того же «МММ» или «Властелины», но все равно выводит «РОСТ» в первую десятку финансовых пирамид.
Естественно, сами обвиняемые утверждают, что работали честно, максимально открыто и финансово грамотно. И лишь вмешательство правоохранительных органов помешало им полностью погасить долги перед всеми доверившимися людьми. Но при этом, как только дело доходит до конкретики, обвиняемые начинают отмалчиваться.
Никто из них не может внятно объяснить, как должна была работать схема строительства коттеджных поселков и почему за год работы они даже не начали процедуру вывода земель из категории сельскохозяйственных. Где та самая фирма
По данным следствия, Сергея Титивина (Рост — его творческий псевдоним) для рекламы привлекли летом 2014 года. Идея пришла в голову Карине Арининой, которая в «РОСТ» занималась рекламой. Назвать ее сотрудником компании нельзя: она не была оформлена, хотя и имела свой кабинет в офисе на улице Достоевского, по соседству с кабинетом гендиректора «РОСТ»; кроме того, у нее были подчиненные, которых она нанимала сама.
И на визитных карточках Арининой было указано: заместитель генерального директора по рекламе. Зарплату ей ежемесячно Андрей Макаров давал в конверте, и сколько — она на допросе не призналась. По показаниям ряда свидетелей, ежемесячно Аринина получала от 50 до 60 тысяч рублей, хотя, по оперативным данным, часто ей выплачивались значительные премии. Но выяснением этого вопроса следствие не занималось — Аринина по сути была лишь винтиком огромной машины по изъятию денег у россиян.
Карина, придя на работу в мае 2014 года, быстро решила, что фирме нужно свое лицо. И по созвучности фамилии актера Роста и названия компании предложила заключить с ним контракт. Она же нашла координаты известного комедианта и провела с его представителем предварительные переговоры — но юридической стороной вопроса не занималась, и поэтому сумму гонорара под протокол не назвала.
Интересно, что в обнаруженных и изъятых в офисе «РОСТ» документах никакого контракта нет. По показаниям свидетелей, Сергей Рост получил либо три, либо пять миллионов рублей, причем налоги должна была заплатить бухгалтерия заказчика.
По условиям того самого канувшего в Лету контракта (во всяком случае, по показаниям свидетелей), Сергей Рост снялся в одном ролике и в двух фотосессиях, после чего улетел домой, в
Позже в многочисленных интервью Сергей Рост говорил, что понятия не имел о том, что на самом деле представляет из себя нанявшая его фирма, которая поначалу произвела на него вполне благоприятное впечатление. Но, судя по словам обвиняемых, во время переговоров Рост даже не задавался этим вопросом: ему была любопытна цена договора и условия работы. Уже через девять месяцев актер горько пожалел об этой сделке: разгром пирамиды стал серьезным ударом по его репутации. Так что Сергея Роста тоже можно считать пострадавшим от деятельности казанских мошенников, хотя в списке потерпевших его фамилии нет.
Впрочем, сегодня в сети можно встретить огромное количество статей о том, как можно заработать на пирамидах. Их авторы, апеллируя к алчности, честно говорят, что риск потерять вложенные деньги велик, но если вовремя соскочить, то останешься с прибылью. И почти все говорят: не больше пяти лет! На пятый год пирамида обязательно рухнет, а ее создатели пойдут под суд.
Материалы написаны красиво, и им хочется верить. Но…
Но средний срок жизни пирамиды не пять лет (это «МММ» протянула столько — все последователи, даже печально известная «Властелина», рухнули гораздо быстрее), а всего лишь полтора, максимум — два года. Именно в конце этого срока любой пирамиде нужна подпитка — для того, чтобы ее организаторы могли успеть скрыться.
Андрею Макарову сбежать не удалось. Но обманутых вкладчиков «РОСТ» это вряд ли обрадует: ущерб им возместить нечем.