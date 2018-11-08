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03:22 (мск), источник: РИА Новости

Компьютер на российском сегменте МКС перезагрузят для восстановления работы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вышедший из строя один из трех терминальных компьютеров на российском сегменте Международной космической станции перезагрузят после возникшего во вторник сбоя в работе его софта, сообщает Роскосмос.

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Источник: Reuters

«Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», — говорится на сайте госкорпорации. Перезагрузка компьютера пройдет в четверг.

Как сообщалось, на работу МКС этот сбой никак не повлияет.

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Для нормального функционирования станции хватает и двух компьютеров — где один резервирует второй. Менять компьютер также не планируется.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что перед перезагрузкой выключение и включение компьютера протестируют на наземном комплексно-моделирующем стенде.

Подобные сбои в работе компьютерной техники случаются время от времени, рассказал ранее РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка. По его словам, за время экспедиций в космос ему не раз приходилось менять компьютеры на станции.

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