Компьютер на российском сегменте МКС перезагрузят для восстановления работы

Источник: Reuters

«Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», — говорится на сайте госкорпорации. Перезагрузка компьютера пройдет в четверг.

Как сообщалось, на работу МКС этот сбой никак не повлияет.

Для нормального функционирования станции хватает и двух компьютеров — где один резервирует второй. Менять компьютер также не планируется.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что перед перезагрузкой выключение и включение компьютера протестируют на наземном комплексно-моделирующем стенде.

Подобные сбои в работе компьютерной техники случаются время от времени, рассказал ранее РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка. По его словам, за время экспедиций в космос ему не раз приходилось менять компьютеры на станции.