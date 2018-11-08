После игры. Как сложились судьбы вчерашних звезд КВН?
Жизнь тех, кто
Жизнь тех, кто
С момента возрождения передачи КВН в середине 1980-х прошло более тридцати лет. За это время программа стала трамплином для сотен ранее неизвестных талантов. Но как сложилась судьба тех, кто некогда блистал на сцене КВН?
Первым чемпионом возрожденного в середине 1980-х годов КВНа стал команда Одесского государственного университета «Одесские джентльмены». Одной из самых ярких фигур в этой команде был уроженец Николаева Олег Филимонов.
К началу своей карьеры в КВН за плечами Филимонова был факультет
Уход Филимонова в юмор близкие не поняли, однако со временем смирились. До поры, до времени, ему удавалось совмещать преподавание в вузе и в выступление в КВН. Филимонов стал двукратным чемпионом КВН и доктором наук.
Однако в начале 1990-х, на фоне развала страны и хронического безденежья, Олег Филимонов окончательно порвал с наукой, уйдя на телевидение.
На протяжении 1990-х Филимонов делал две юмористические программы, чрезвычайно популярные на постсоветском пространстве — «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу». В первой из них он блистал в качестве ведущего.
Но к началу 2000-х проекты потеряли былую популярность сначала в России, а потом и на Украине. Новые программы не имели прежнего успеха. В середине 2000-х Филимонов стал автором сценария проекта «Голые и смешные». Подобный юмор, по правде говоря. Был очень далек от того, что некогда демонстрировали «Одесские джентльмены».
В 2014 году Филимонов поддержал «Евромайдан», а затем и карательную операцию в Донбассе. Для ее участников бывший «джентльмен» организовывает в Одессе благотворительные концерты.
В 2016 году 65-летний Олег Филимонов в интервью сообщил, что собирается выучить украинский язык: «Я хочу выучить украинский язык, очень люблю ее, я живу в Украине». Бывший КВНщик рассказал, что его вторая жена добилась больших успехов в изучении украинского.
В конце 1990-х в КВН блистала команда «Дети лейтенанта Шмидта», художественным руководителем и капитаном которой являлся Григорий Малыгин. Выпускник Томского
С 2008 года Григорий возглавлял творческое объединение «Дети лейтенанта Шмидта», в основном выступал сольно или дуэтом на различных концертах, «корпоративах».
В 2012 году юморист стал жертвой преступления — его жестоко избили и ограбили на улице. Малыгин прошел лечение, и в августе выступил на Фестивале юмора и эстрады «Москва — Транзит — Москва» в Геленджике. Многие сочли, что он полностью восстановился, но это оказалось трагическим заблуждением. В сентябре 2012 года Григорий Малыгин умер в собственной квартире от остановки сердца. Ему было 42 года.
На рубеже столетий в КВН пришло время белорусов. Зрителей буквально «разрывали» номера команды КВН Белорусского государственного университета. Этот коллектив стал чемпионом КВН дважды — в 1999 и 2001 годах.
Ярких исполнителей в той команде хватало, но роль капитана досталась Виталию Шляппо. Уроженец Витебска умел выдавать огненные шутки с невозмутимым выражением лица. Зрители со стажем хорошо помнят, как Шляппо анонсировал один из самых знаменитых номеров БГУ — «Немецкий порнофильм».
В отличие от многих коллег, после КВН Шляппо предпочел амплуа актера работу сценариста и продюсера. Делом его рук являются такие проекты, как «Папины дочки», «6 кадров», «Кухня», «Ивановы-Ивановы», «Отель Элеон» и многие другие. В багаже Виталия Шляппо есть и премии «ТЭФИ».
Юмором Шляппо не ограничивается. Он стал продюсером масштабной исторической драмы «Тобол», которая должна выйти на экраны в 2019 году.
В середине 1990-х годов в Высшую лигу КВН ворвалась первая команда из Курска — «Служебный вход». Лицом и душой коллектива стал Алексей Лютиков. Его не совсем чистая дикция лишь добавляла образу шарма. Только близкие знали, что Алексей имел врожденный
После окончания карьеры в КВН Алексей переехал в Москву, пробовал себя в стендапе, а затем занял должность в штате продюсерской компании Comedy Club Production, занимаясь развитием бизнеса в регионах.
Через пять лет его как опытного профессионала пригласили на должность директора шоу «Уральские пельмени».
Однако внутри самих «Уральских пельменей» шел хозяйственный спор,
Он очень сильно переживал, что при его больном сердце было чрезвычайно опасно. 10 августа 2016 года тело Алексея Лютикова без признаков жизни обнаружила в номере горничная екатеринбургского отеля «Анжело». Ему было 42 года.
Появившаяся в 1990-х годах команда КВН «Девчонки из Житомира» не снискала лавров в чемпионатах. Зато на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» этот коллектив сумел добиться успеха. Душой коллектива была Марина Поплавская. Она обладала необычным голосом, яркой харизмой и, что не каждому дано, умела относиться иронично к самой себе.
Уроженка
Она участвовала в нескольких телевизионных проектах, но с 2015 года сосредоточилась на программе «Дизель-шоу», выходящем на одном из украинских телеканалов.
Этот проект очень быстро смог составить конкуренцию другому шоу бывших украинских КВНщиков — шоу «Вечерний квартал».
В «Дизель-шоу» шутили остро, порой, по меркам современной Украины, на грани фола. Зрителям особенно запомнились музыкальные номера об отмене праздника 8 марта, а также о вездесущей «руке Кремля».
График концертов «Дизель-шоу», которое невозможно было представить без Марины Поплавской, был расписан на многие месяцы вперед.
20 октября 2018 года автобус с участниками «Дизель-шоу» следовал из Львова в Киев. До столицы Украины оставалось около 15 километров, когда около шести утра по местному времени в районе села Милая автобус столкнулся с грузовиком. Несколько человек получили ранения. 48-летняя Марина Поплавская погибла на месте.