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11:04 (мск), источник: Аргументы и факты

После игры. Как сложились судьбы вчерашних звезд КВН?

Жизнь тех, кто когда-то запомнился зрителям в КВН, складывается по-разному. Одни слишком рано уходят от нас, другие же живут дольше, чем их талант.

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Источник: РИА "Новости"

С момента возрождения передачи КВН в середине 1980-х прошло более тридцати лет. За это время программа стала трамплином для сотен ранее неизвестных талантов. Но как сложилась судьба тех, кто некогда блистал на сцене КВН?

Олег Филимонов: бывший «джентльмен» помогает АТО и учит украинский

Первым чемпионом возрожденного в середине 1980-х годов КВНа стал команда Одесского государственного университета «Одесские джентльмены». Одной из самых ярких фигур в этой команде был уроженец Николаева Олег Филимонов.

К началу своей карьеры в КВН за плечами Филимонова был факультет романо-германской филологии, а также защита кандидатской диссертации по филологии на тему «Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы».

Уход Филимонова в юмор близкие не поняли, однако со временем смирились. До поры, до времени, ему удавалось совмещать преподавание в вузе и в выступление в КВН. Филимонов стал двукратным чемпионом КВН и доктором наук.

Актер, юморист, участник команды КВН «Одесские джентльмены» Олег Филимонов (справа). | Источник: РИА "Новости"

Однако в начале 1990-х, на фоне развала страны и хронического безденежья, Олег Филимонов окончательно порвал с наукой, уйдя на телевидение.

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На протяжении 1990-х Филимонов делал две юмористические программы, чрезвычайно популярные на постсоветском пространстве — «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу». В первой из них он блистал в качестве ведущего.

Но к началу 2000-х проекты потеряли былую популярность сначала в России, а потом и на Украине. Новые программы не имели прежнего успеха. В середине 2000-х Филимонов стал автором сценария проекта «Голые и смешные». Подобный юмор, по правде говоря. Был очень далек от того, что некогда демонстрировали «Одесские джентльмены».

В 2014 году Филимонов поддержал «Евромайдан», а затем и карательную операцию в Донбассе. Для ее участников бывший «джентльмен» организовывает в Одессе благотворительные концерты.

В 2016 году 65-летний Олег Филимонов в интервью сообщил, что собирается выучить украинский язык: «Я хочу выучить украинский язык, очень люблю ее, я живу в Украине». Бывший КВНщик рассказал, что его вторая жена добилась больших успехов в изучении украинского.

Григорий Малыгин: короткая жизнь «сына лейтенанта Шмидта»

В конце 1990-х в КВН блистала команда «Дети лейтенанта Шмидта», художественным руководителем и капитаном которой являлся Григорий Малыгин. Выпускник Томского инженерно-строительного института сумел создать колоритный коллектив, который зритель вспоминают спустя многие годы. «Дети лейтенанта Шмидта» за время своего существования собрали практически все главные награды КВН.

Сам Малыгин был любимцем публики, и его характерный персонаж появлялся затем и в других юмористических программах и сериалах.

С 2008 года Григорий возглавлял творческое объединение «Дети лейтенанта Шмидта», в основном выступал сольно или дуэтом на различных концертах, «корпоративах».

В 2012 году юморист стал жертвой преступления — его жестоко избили и ограбили на улице. Малыгин прошел лечение, и в августе выступил на Фестивале юмора и эстрады «Москва — Транзит — Москва» в Геленджике. Многие сочли, что он полностью восстановился, но это оказалось трагическим заблуждением. В сентябре 2012 года Григорий Малыгин умер в собственной квартире от остановки сердца. Ему было 42 года.

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Виталий Шляппо: белорусский капитан стал звездным продюсером

На рубеже столетий в КВН пришло время белорусов. Зрителей буквально «разрывали» номера команды КВН Белорусского государственного университета. Этот коллектив стал чемпионом КВН дважды — в 1999 и 2001 годах.

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Ярких исполнителей в той команде хватало, но роль капитана досталась Виталию Шляппо. Уроженец Витебска умел выдавать огненные шутки с невозмутимым выражением лица. Зрители со стажем хорошо помнят, как Шляппо анонсировал один из самых знаменитых номеров БГУ — «Немецкий порнофильм».

В отличие от многих коллег, после КВН Шляппо предпочел амплуа актера работу сценариста и продюсера. Делом его рук являются такие проекты, как «Папины дочки», «6 кадров», «Кухня», «Ивановы-Ивановы», «Отель Элеон» и многие другие. В багаже Виталия Шляппо есть и премии «ТЭФИ».

Юмором Шляппо не ограничивается. Он стал продюсером масштабной исторической драмы «Тобол», которая должна выйти на экраны в 2019 году.

Продюсер, сценарист Виталий Шляппо. | Источник: РИА "Новости"

Алексей Лютиков: парень из Курска «сгорел» на административной работе

В середине 1990-х годов в Высшую лигу КВН ворвалась первая команда из Курска — «Служебный вход». Лицом и душой коллектива стал Алексей Лютиков. Его не совсем чистая дикция лишь добавляла образу шарма. Только близкие знали, что Алексей имел врожденный челюстно-лицевой порок, так называемую «заячью губу». Врачам путем нескольких операций удалось избавить мальчика от проблемы, но остался внутренний комплекс, вызванный насмешками окружающих. С ним Лютиков и боролся, выходя на сцену.

После окончания карьеры в КВН Алексей переехал в Москву, пробовал себя в стендапе, а затем занял должность в штате продюсерской компании Comedy Club Production, занимаясь развитием бизнеса в регионах.

Через пять лет его как опытного профессионала пригласили на должность директора шоу «Уральские пельмени».

Те, кто знал Алексея, говорят, что к своей работе он относился чрезвычайно ответственно и работал, как проклятый.

Однако внутри самих «Уральских пельменей» шел хозяйственный спор, из-за которого над Лютиковым нависла угроза потери работы.

Он очень сильно переживал, что при его больном сердце было чрезвычайно опасно. 10 августа 2016 года тело Алексея Лютикова без признаков жизни обнаружила в номере горничная екатеринбургского отеля «Анжело». Ему было 42 года.

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Марина Поплавская: главная «Девчонка из Житомира» погибла в ДТП

Появившаяся в 1990-х годах команда КВН «Девчонки из Житомира» не снискала лавров в чемпионатах. Зато на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» этот коллектив сумел добиться успеха. Душой коллектива была Марина Поплавская. Она обладала необычным голосом, яркой харизмой и, что не каждому дано, умела относиться иронично к самой себе.

Уроженка Новоград-Волынского, она окончила филологический факультет Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, и многие годы работала в обычной школе учительницей русского языка и литературы. Помимо этого, она являлась руководителем школьного драмкружка.

Удивительно, но факт — уже добившись успеха в качестве артистки и став звездой ТВ, работу в школе Марина не оставляла. Лишь в 2017 году она уволилась, признавшись, что у нее больше нет возможности совмещать съемки и уроки.

Она участвовала в нескольких телевизионных проектах, но с 2015 года сосредоточилась на программе «Дизель-шоу», выходящем на одном из украинских телеканалов.

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Этот проект очень быстро смог составить конкуренцию другому шоу бывших украинских КВНщиков — шоу «Вечерний квартал».

В «Дизель-шоу» шутили остро, порой, по меркам современной Украины, на грани фола. Зрителям особенно запомнились музыкальные номера об отмене праздника 8 марта, а также о вездесущей «руке Кремля».

График концертов «Дизель-шоу», которое невозможно было представить без Марины Поплавской, был расписан на многие месяцы вперед.

Работа была главным делом жизни для Марины — так уж случилось, что ни мужа, ни детей у нее не было.

20 октября 2018 года автобус с участниками «Дизель-шоу» следовал из Львова в Киев. До столицы Украины оставалось около 15 километров, когда около шести утра по местному времени в районе села Милая автобус столкнулся с грузовиком. Несколько человек получили ранения. 48-летняя Марина Поплавская погибла на месте.

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