Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Стал ненавидеть свою страну": Манукян о скандале с Ефремовым
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года
Дочь Ани Лорак все больше становится похожей на маму
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Лолита умилила поклонников видео с 8-месячной дочкой
Муж певицы Нюши поделился эмоциями после партнерских родов
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
101-летний Кирк Дуглас поздравил сына на «Аллее славы»
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа отправят под суд за изнасилование
Украинская Барби сделала тело за 1,4 млн - фото
РФС принял решение, касающееся контракта футболиста Мамаева
Проигравший Хабибу Макгрегор снова отличился
Ратаковски разделась, чтобы постирать, и показала фото
СМИ выяснили, кем работает папа чиновницы Глацких
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
06:21 (мск), источник: ТАСС

SpaceX модифицирует вторую ступень Falcon 9

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/ — Глава компании Илон Маск сообщил, что первый орбитальный полет новой модификации запланирован на июнь.

Наверх

Компания SpaceX модифицирует вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9 по образцу разрабатываемой космической транспортной системы BFR. Об этом сообщил в среду глава компании Илон Маск.

«Вторая ступень Falcon 9 будет обновлена, чтобы походить на уменьшенный вариант BFR Ship», — написал он в Twitter.

Читайте также
Илон Маск раскрыл имя первого лунного туриста. Кто он?

По его словам, первый орбитальный полет новой модификации запланирован на июнь.

BFR (Big Falcon Rocket) — проект сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что она состоит из двух ступеней — Booster и Ship, причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.

Falcon 9 — двухступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Длина (высота) эксплуатируемой версии — около 70 м, диаметр — 3,66 м, стартовая масса — до 550 т. Заявленная грузоподъемность — порядка 8,3 т на геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную. Первая ступень этой ракеты является возвращаемой, впервые ее успешно вернули на Землю в конце 2015 года.

 "Я вас не изнасилую, потому что вы этого даже не заслуживаете"
Васильев рассказал, как на него и его беременную жену напали хулиганы
Трамп настроен на встречу с Путиным в Буэнос-Айресе на полях G20
Как РОСТ стала крупнейшей пирамидой современной России
Пассажиры отказались лететь на самолете, перевозившем дуриан
Матвиенко бьет тревогу из-за «цифрового неравенства»
СМИ: Трампу нанесли если не нокаут, то как минимум пощечину
Аршавин закончит с футболом
Жительница Китая дождалась пробуждения сына после 12 лет комы
Спорт
ЦСКА почувствовал себя в шкуре «Реала» Красно-синим слишком дорого стоили ошибки Акинфеева и Магнуссона.
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото) Мужчина уверяет, что с момента покупки седана 7-й серии только и делает, что чинит автомобиль. Недавно владелец BMW нанес список всех поломок на кузов машины
Кино
81-летний Николай Дроздов стал героем шоу Леры Кудрявцевой Ведущий «В мире животных» раскроет личные тайны в «Секрете на миллион»
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Как уменьшить налог на недвижимость?
Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)
Горячие темы на «Детях»
Выводы по раздувании из мухи слона! 423
зачем сто раз смотреть 290
Чиновницу, говорившую от имени государства, отстранили от должности 217
про работу.. порассуждать 210
Леди
5 новых процедур для бровей, о которых ты ничего не знаешь Может быть, ты как раз ищешь что-то безболезненное и новое для красоты
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь