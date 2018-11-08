SpaceX модифицирует вторую ступень Falcon 9

Компания SpaceX модифицирует вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9 по образцу разрабатываемой космической транспортной системы BFR. Об этом сообщил в среду глава компании Илон Маск.

«Вторая ступень Falcon 9 будет обновлена, чтобы походить на уменьшенный вариант BFR Ship», — написал он в Twitter.

По его словам, первый орбитальный полет новой модификации запланирован на июнь.

BFR (Big Falcon Rocket) — проект сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что она состоит из двух ступеней — Booster и Ship, причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.