Россияне предпочитают отечественные продукты и импортную бытовую технику — ВЦИОМ

Источник: AP 2018

«При равной цене россияне предпочтут купить российские овощи (95%), рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%), макароны (85%), шоколад (76%). Россияне ориентируются на импортные бренды при покупке одежды (46%) и обуви (52%). Однако разрыв в популярности с российскими производителями в этих категориях невелик: 40% и 38% соответственно», — говорится в сообщении.

Что касается бытовой техники и электроники, то доверие россиян здесь на стороне зарубежных производителей (73%). Только 18% наших сограждан при равной цене выберут отечественный товар этой категории.

При выборе продуктов большинство респондентов (83%) обращают внимание на их срок годности, а также состав и содержание ингредиентов (51%) и информацию о производителе (37%). При этом подавляющее большинство опрошенных скептично относится к информации о составе продуктов, которую производитель указывает на упаковке: 76% разделяют мнение, что эта информация скорее неточная или неполная и только 16% доверительно относится к этим данным.

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«Обращаясь к исследованиям прошлых лет, стоит отметить две тенденции. Во-первых, по отношению к 2017 году растут показатели внимательного отношения к потребляемой продукции, что, безусловно, является маркером развития культуры потребления в целом. Во-вторых, в отношении продуктов питания сохранилась (по ряду значимых товарных категорий — усилилась) тенденция переориентации на отечественную продукцию. В части одежды, обуви и бытовой техники выводы необходимо делать очень осторожно ввиду высокого уровня стилизации отечественных производителей под признаки зарубежных брендов, но, как минимум на уровне сложившихся потребительских стереотипов, выигрывает пока импорт», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 ноября 2018 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.