В Хорватии памятник антифашисту сломал ногу повалившему его вандалу

Инцидент произошел в Бачвице, пригороде Сплита, в ночь на седьмое ноября. В полиции рассказали, что злоумышленник опрокинул скульптуру на землю вместе с пьедесталом. Сооружение, однако, упало ему на ногу и придавило.

Вандала госпитализировали, против него открыли уголовное преследование. Власти установили его личность, но эти данные не оглашаются. Неофициально известно, что это мужчина в возрасте около шестидесяти лет.

​В офисе мэра Сплита заявили, что резко осуждают разрушение памятника:

Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного Сплита, которые осуждают такой вандализм и дикость. Мы полагаем, что компетентные органы примут меры для наказания виновного.

Местные власти пообещали восстановить памятник в первоначальном виде.

Руководитель городского отделения Социал-демократической партии Горан Котур напомнил, что это не первый антифашистский памятник, который разрушили в Хорватии. По его словам, начиная с 1990 года «неизвестные преступники» повалили около трех тысяч монументов, не опасаясь, что кто-нибудь из них будет обнаружен и наказан.