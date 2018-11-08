Клейменов в эфире Первого канала выступил в защиту Серебренникова

Источник: РИА "Новости"

Запись программы размещена на сайте Первого канала. «Я не знаю и не могу знать как минимум до решения суда — как минимум — имеет ли отношение Кирилл к хищению этих денег, — сказал Клейменов. — Но я точно знаю: Кирилл глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер. Как это совместимо с его статусом подсудимого?».

По словам Клейменова, «дело суда — судить». А наше дело, считает ведущий, «наоборот, не судить, чтобы не быть судимыми». Он добавил, что «в России судьба художника бывает драматична, бывает и трагична, говоря прямо».

Дело «Седьмой студии»

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На его реализацию и финансирование в 2011—2014 гг. Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для исполнения проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», к работе в которой привлек своих знакомых — Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других.

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно с 2011 года по 2014 год разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Они представляли эти планы в Минкультуры РФ для обоснования суммы бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствовавшие о том, что полученная «Седьмой студией» субсидия израсходована в полном объеме на запланированные мероприятия. Всего, как полагает следствие, было похищено около 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

В среду, 7 ноября, после оглашения в суде обвинительного заключения все фигуранты дела высказались относительно предъявленного им обвинения. Никто из них своей вины не признал.