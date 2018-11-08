Где находится самый труднодоступный город Севера
Попасть сюда можно только в течение нескольких месяцев в году.
Попасть сюда можно только в течение нескольких месяцев в году.
В 1925 году датский полярный исследователь Эйнар Миккельсен вместе с 70 поселенцами с корабля «Густав Холм» основал на востоке Гренландии городок. Сегодня его называют Иллоккортоормиут, что означает «Большой Дом».
Позже археологи нашли поблизости руины жилищ инуитов. Стало понятно, что люди в этих местах обитали давно. Это не удивительно: замечательные охотничьи угодья с тюленями, моржами, нарвалами, полярными медведями и песцами были гарантией выживания в таких суровых местах.
Новый город должен был помочь жителям Тасиилака — города, жизненные условия в котором ухудшались. В конце концов многие тасиилакцы переселились в Иллоккортоормиут.
Сегодня население города составляет около 500 человек. Как и предки, они занимаются рыболовством и охотой.
Свои жилища горожане красят в яркие цвета — желтый, красный, синий, зеленый. Благодаря этому Иллоккортоормиут выглядит жизнерадостным и летом напоминает скорее итальянский островок Бурано, чем самый труднодоступный город Гренландии.
Добраться сюда и в самом деле непросто. Сперва — самолетом из Исландии, а затем вертолетом или лодкой. Последнее возможно только несколько месяцев в году.
Город расположен возле устья самого большого фьорда в мире. Скорсбисунн достигает в длину 350 км, а его глубина — 1500 м. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы полюбоваться северным сиянием.
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