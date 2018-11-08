Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп сделал громкое заявление о Крыме: США помогли России
Долгожданный преемник «шишиги»: что это за автомобиль?
Дочь Бородиной устроила истерику, узнав, что не поедет в Дубай
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновникиКого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тысячи рублей
Дочь Бородиной устроила истерику, узнав, что не поедет в Дубай
Стало известно, как Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после родов
В деле трагедии с дознавательницей из Уфы новый поворот
Покинувшая дом Ковальчук пропала
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь - СМИ
Рыбак выловил из океана живого младенца - СМИ
91-летняя российская актриса, которая снимается уже 63 года
«Испоганили»: знаменитый актер об участии в фильме
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками - СМИ
Скончалась звезда «Интернов» Наталья Корчагина
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые из США превратили гриб в бионический «генератор электричества»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Биологи превратили обычные шампиньоны в своеобразные «зеленые» генераторы электричества, вставив внутрь их наночастицы с цианобактериями и сеть наноэлектродов из нитей графена. Результаты полевых испытаний таких «живых батареек» были представлены в журнале Nano Letters.

Наверх
Источник: Stevens Institute of Technology

«Гриб в данном случае играет роль очень удобной обитания для этих микробов, защищающей и питающей их. Мы впервые показали, что людям по силам создавать гибридные системы, заставив представителей двух разных царств жизни вступить в искусственный симбиоз», — объясняет Садип Джоши (Sudeep Joshi) из Технологического института Стивенса в Хобокене (США).

Царство биомашин

Многие живые организмы, в том числе растения, микробы и даже некоторые животные, могут проводить, вырабатывать электрический ток и использовать его для своих собственных целей. Ученые достаточно давно изучают то, как они это делают, и пытаются улучшить эти способности и приспособить их для практических целей.

Новость
Новый материал сгенерирует «чистое» электричество

К примеру, два года назад шведские химики превратили обычную розу в своеобразный конденсатор, пропитав ее стебли раствором особого токопроводящего полимера, не мешающего жизни растения.

Используя подобные «живые провода», биологи создали первые «растительные» транзисторы и даже превратили листья растений в своеобразные экраны, меняющие цвет при разных напряжениях тока.

Джоши и его коллеги пошли дальше — они создали, как выражаются сами ученые, первый «бионический организм», способный производить электричество и состоящий из разных живых существ и нескольких рукотворных конструкций.

Гриб, превращенный в генератор электричества | Источник: Stevens Institute of Technology

Ученые, как отмечают биотехнологи, достаточно давно пытаются приспособить различные «электрические» бактерии, в том числе некоторые сине-зеленые водоросли, для производства и запасания энергии.

Первые же эксперименты показали, что сделать это не так просто. Микробы оказались крайне чувствительными к неблагоприятным условиям жизни, из-за чего они очень быстро гибнут без постоянного обновления их среды обитания. Это происходит, к примеру, после их высадки на поверхность «зеленых» солнечных батарей.

Грибная коммуна

Американские исследователи нашли остроумное решение для этой проблемы, обратив внимание на то, что идеальные условия для обитания подобных бактерий можно найти на поверхности и в толще обычных грибов. Их мякоть содержит большое количество воды и нутриентов, и внутри нее поддерживаются достаточно стабильные условия, защищенные от воздействия внешних факторов.

Новость
Прорыв в альтернативной энергетике: установлен новый рекорд

Руководствуясь этой идеей, Джоши и его команда «упаковала» несколько колоний цианобактерий из рода Anabaena в специальные наночастицы из токопроводящих полимеров, препятствовавших их побегу, и высадила их на поверхность настоящих и искусственных шампиньонов.

Эти бактерии были распределены по грибу таким образом, что они находились неподалеку от нитей из графена, вставленных внутрь плодового тела и «напечатанных» на его шляпке. Благодаря этому один такой шампиньон вырабатывал достаточно много электричества — около 65 наноампер — если на его падает свет лампы или Солнца.

Одного подобного «бионического гриба» хватит для постоянной подпитки несложных электронных датчиков, а поляна таких шампиньонов сможет обеспечить необходимой энергией аудиоплеер или какой-то другой маломощный гаджет.

Что самое важное, численность цианобактерий, «вставленных» в грибы, оставалась стабильной на протяжении всего эксперимента. Это не было характерно для микробов, высаженных на поверхность искусственных шампиньонов — они почти полностью погибли к третьему дню опытов.

«У подобного бионического подхода огромные перспективы. К примеру, можно комбинировать грибы не с одним, а с разными типами микробов, часть из которых будет светиться, другие — играть роль детекторов токсинов, производить топливо или решать другие задачи», — заключает Ману Маннур (Manu Mannoor), коллега Джоши.

 Скончалась известная актриса российских сериалов
Ученые определили, какие люди самые завистливые
АЗС скрыто повышают цены для корпоративных клиентов
В Калифорнии в баре произошла стрельба, есть жертвы
Сказке конец. Что на самом деле происходит в Туркмении
В грузинскую деревушку пришли «Ходячие мертвецы» (видео)
После игры. Как сложились судьбы вчерашних звезд КВН?
Растопить лед: почему фигуристки начали раздеваться
Как РОСТ стала крупнейшей пирамидой современной России
Спорт
ЦСКА не смог взять реванш у «Ромы» в матче Лиги чемпионов После поражения подопечные Гончаренко практически лишились шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото) Мужчина уверяет, что с момента покупки седана 7-й серии только и делает, что чинит автомобиль. Недавно владелец BMW нанес список всех поломок на кузов машины
Кино
Бузова и Маликов стали парой в клипе «На Доме 2» По словам певца, его роль вышла «пристойной и прикольной»
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Горячие темы на «Детях»
Выводы по раздувании из мухи слона! 423
зачем сто раз смотреть 290
Чиновницу, говорившую от имени государства, отстранили от должности 217
про работу.. порассуждать 210
Леди
5 новых процедур для бровей, о которых ты ничего не знаешь Может быть, ты как раз ищешь что-то безболезненное и новое для красоты
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь