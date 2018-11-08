Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп сделал громкое заявление о Крыме: США помогли России
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
Стало известно, как Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после родов
Ускоряющий метаболизм продукт, который надо есть за 30 мин до сна
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
4 предмета, которые лучше никогда не покупать детям
Витас развеселил соцсети совместным танцем с подросшими детьми
Бузова и Маликов стали парой в клипе «На Доме 2»
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь - СМИ
Рыбак выловил из океана живого младенца - СМИ
Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты»
Песков отреагировал на отказ Давоса в приглашении
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками - СМИ
Скончалась звезда «Интернов» Наталья Корчагина
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
12:45 (мск), источник: Индикатор

Звезды указали на ураган из темной материи

Астрономы внимательно изучили движение звезд в окрестностях Солнца и пришли к выводу, что рядом с нами проходит особый поток звезд, с которым должно быть связано движение темной материи на больших скоростях. Это обстоятельство может помочь зафиксировать непосредственный сигнал от этих частиц.

Наверх
Источник: NASA

Рядом с Солнечной системой может проходить особый поток звезд, с которым должно быть связано движение темной материи на больших скоростях. Такой вывод был сделан на основе анализа движения звезд в окрестностях Солнца. В связи с этим ученые надеются зафиксировать слабовзаимодействующие массивные частицы (Weakly Interacting Massive Particle, WIMP, вимпы) — гипотетические частицы, которые считаются основным компонентом холодной темной материи. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review D.

Коллекции
Новости из космоса

Темная материя — это гипотетическая форма вещества, которое не испускает электромагнитное излучение и не взаимодействует с ним напрямую. С ее помощью астрофизики объясняют несоответствия в современных космологических теориях. Одно из таких несоответствий — различие массы видимого вещества, то есть звезд и газа, и полной массы галактик, которую ученые определяют по их гравитации. Большинство астрофизиков полагает, что это можно объяснить тем, что в каждой звездной системе существуют не взаимодействующие со светом частицы. Сейчас уже существует несколько детекторов частиц темной материи, но они пока не смогли обнаружить свидетельств ее существования.

В новой работе астрофизики смоделировали движение недавно обнаруженного потока звезд S1 в окрестностях Солнца.

Звезды этого потока коллективно движутся против вращения диска Галактики. Считается, что это движение связано с карликовой галактикой, которую Млечный Путь поглотил миллиарды лет назад.

В таком случае с потоком S1 должен быть ассоциирован соответствующий поток темной материи. Авторы оценивают его скорость в 500 километров в секунду и называют ураганом из темной материи.

Астрофизики рассматривают несколько возможных моделей темной материи, в том числе вимпы и аксионы. Эти гипотетические частицы предсказывают разную плотность и распределение темной материи в урагане. Согласно результатам, современные детекторы вимпов не заметят эффекта потока, но установки следующего поколения могут это сделать. Лучше дела обстоят в случае аксионов, так как ураган в этом случае приведет к появлению особенностей в энергетическом спектре, которые нельзя будет спутать с другими эффектами несмотря на то, что по оценкам в ураган вовлечено менее 10% окружающей нас темной материи.

Фотогалерея: Лучшие фото звезд

NICOLAS LEFAUDEUX
1/11

Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.

Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.

Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».

STEVEN MOHR
2/11

Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.

Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.

Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».

BRAD GOLDPAINT
3/11

Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.

Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».

Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.

JORDI DELPEIX BORRELL
4/11

Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.

Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.

NICOLAS LEFAUDEU
5/11

Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.

В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.

MARIO COGO
6/11

Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.

Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.

FERENC SZÉMÁR
7/11

Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .

На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».

CHRIS BRAMLEY
8/11

Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.

Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.

MARTIN LEWIS
9/11

Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.

«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.

TIANHONG LI
10/11

Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).

На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.

FABIAN DALPIAZ
11/11

Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.

Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
АЗС скрыто повышают цены для корпоративных клиентов
В Калифорнии в баре произошла стрельба, есть жертвы
Сказке конец. Что на самом деле происходит в Туркмении
В грузинскую деревушку пришли «Ходячие мертвецы» (видео)
После игры: как сложились судьбы вчерашних звезд КВН
Как РОСТ стала крупнейшей пирамидой современной России
Спорт
ЦСКА не смог взять реванш у «Ромы» в матче Лиги чемпионов После поражения подопечные Гончаренко практически лишились шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото) Мужчина уверяет, что с момента покупки седана 7-й серии только и делает, что чинит автомобиль. Недавно владелец BMW нанес список всех поломок на кузов машины
Кино
Бузова и Маликов стали парой в клипе «На Доме 2» По словам певца, его роль вышла «пристойной и прикольной»
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Как уменьшить налог на недвижимость?
Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)
Дети
Дочь Бородиной устроила истерику, узнав, что не поедет в Дубай Своей реакцией 2-летняя Теона смутила подписчиков звездной мамы
Леди
5 новых процедур для бровей, о которых ты ничего не знаешь Может быть, ты как раз ищешь что-то безболезненное и новое для красоты
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь