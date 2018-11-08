Голландский пенсионер требует через суд официальной смены возраста. Так больше шансов в «Тиндере»
Пенсионер из Нидерландов в суде добивается смены возраста. Он рассчитывает, что став «моложе», привлечет больше откликов в сервисе знакомств «Тиндер».
Пенсионер из Нидерландов в суде добивается смены возраста. Он рассчитывает, что став «моложе», привлечет больше откликов в сервисе знакомств «Тиндер».
69-летний Эмиль Рателбанд хочет официально изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года и сравнивает это с переменой пола.
«Можно сменить имя, можно сменить пол. А почему не возраст?» — рассуждает он в разговоре с голландской газетой De Telegraaf. Городской суд Арнема, расположенного к
Голландская газета Algemeen Dagblad сообщает, что суд смотрит на перспективы иска скептически — в Нидерландах нет правового механизма, который позволял бы гражданину официально изменить возраст.
Рателбанд в своем иске указывает, что подвергается дискриминации
В возрасте 69 лет я ограничен в возможностях. А если мне 49, я могу купить новый дом, ездить на другой машине, могу больше работать. Если я указываю в «Тиндере», что мне 69, мне просто никто не отвечает. Если мне 49, то с моими данными я окажусь в привилегированном положении.
Голландец также говорит, что, по мнению врачей, у него тело 45-летнего, а сам он себя описывает как «молодого бога». Рателбанд пообещал отказаться от получения пенсии, если ему удастся сменить возраст.
Рателбанд — медийная личность: он выступает с мотивационными лекциями, зарабатывает тренингами по нейролингвистическому программированию. Любопытно, что в голландском переводе анимационного фильма «Тачки-2» он озвучил русскую машинку — «Владимира Транкова».