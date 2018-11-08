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13:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Голландский пенсионер требует через суд официальной смены возраста. Так больше шансов в «Тиндере»

Пенсионер из Нидерландов в суде добивается смены возраста. Он рассчитывает, что став «моложе», привлечет больше откликов в сервисе знакомств «Тиндер».

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Источник: BBC News Русская служба

69-летний Эмиль Рателбанд хочет официально изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года и сравнивает это с переменой пола.

«Можно сменить имя, можно сменить пол. А почему не возраст?» — рассуждает он в разговоре с голландской газетой De Telegraaf. Городской суд Арнема, расположенного к юго-востоку от Амстердама, должен вынести решение в течение месяца.

Голландская газета Algemeen Dagblad сообщает, что суд смотрит на перспективы иска скептически — в Нидерландах нет правового механизма, который позволял бы гражданину официально изменить возраст.

Организм 45-летнего

Рателбанд в своем иске указывает, что подвергается дискриминации из-за своего возраста при приеме на работу и при поиске отношений в сервисе знакомств Tinder:

В возрасте 69 лет я ограничен в возможностях. А если мне 49, я могу купить новый дом, ездить на другой машине, могу больше работать. Если я указываю в «Тиндере», что мне 69, мне просто никто не отвечает. Если мне 49, то с моими данными я окажусь в привилегированном положении.

Голландец также говорит, что, по мнению врачей, у него тело 45-летнего, а сам он себя описывает как «молодого бога». Рателбанд пообещал отказаться от получения пенсии, если ему удастся сменить возраст.

Конституция Нидерландов прямо запрещает дискриминацию по признаку возраста при приеме на работу.

Рателбанд — медийная личность: он выступает с мотивационными лекциями, зарабатывает тренингами по нейролингвистическому программированию. Любопытно, что в голландском переводе анимационного фильма «Тачки-2» он озвучил русскую машинку — «Владимира Транкова».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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