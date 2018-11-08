В Красноярске приготовили гигантский бутерброд с салом

«В этом году фестиваль “День Сибирского подворья” приурочен к 80-летнему юбилею Октябрьского района. Чтобы удивить гостей, повара кафе и ресторанов Октябрьского района приготовили гигантский бутерброд в виде числа 80. На его создание ушло 30 килограммов сала», — говорится в сообщении.