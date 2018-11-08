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16:55 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске приготовили гигантский бутерброд с салом

КРАСНОЯРСК, 8 ноя — РИА Новости. Гигантский бутерброд с 30 килограммами сала приготовили в Красноярске в честь дня рождения Октябрьского района города, сообщает пресс-служба мэрии.

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Источник: Администрация г. Красноярска

«В этом году фестиваль “День Сибирского подворья” приурочен к 80-летнему юбилею Октябрьского района. Чтобы удивить гостей, повара кафе и ресторанов Октябрьского района приготовили гигантский бутерброд в виде числа 80. На его создание ушло 30 килограммов сала», — говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что фестиваль проводится традиционно и в этот раз собрал более 2,5 тысяч жителей. Бутерброд был съеден посетителями.

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