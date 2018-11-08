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14:39 (мск), источник: Mail Новости

Туристы наводнили чешский городок ради туннеля с рыбой

Раньше в этом месте было болото.

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В чешском городке Модра находится необычный океанариум «Живая вода», подобных которому в Европе не существует.

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Двухэтажный океанариум построен возле реки Морава в месте, где раньше находились болота и били ключи. Толстые стеклянные своды океанариума позволяют наблюдать за моравской речной флорой и фауной. Здесь можно увидеть карпа, щуку, сома, форель и другую рыбу в ее естественной среде обитания.

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За рыбой можно наблюдать из небольшого зала. Но больше всего посетителям нравится проходить по длинному тоннелю под толщей воды.

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В это время над головой проплывают речные «чудища», что вызывает у детей настоящий восторг.

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В океанариуме не только наблюдают за рыбой, но и посещают мастер-классы по рыбалке, погружаются с аквалангом и устраивают многочисленные мероприятия для детей.

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