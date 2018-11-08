Туристы наводнили чешский городок ради туннеля с рыбой
Раньше в этом месте было болото.
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Раньше в этом месте было болото.
В чешском городке Модра находится необычный океанариум «Живая вода», подобных которому в Европе не существует.
Двухэтажный океанариум построен возле реки Морава в месте, где раньше находились болота и били ключи. Толстые стеклянные своды океанариума позволяют наблюдать за моравской речной флорой и фауной. Здесь можно увидеть карпа, щуку, сома, форель и другую рыбу в ее естественной среде обитания.
За рыбой можно наблюдать из небольшого зала. Но больше всего посетителям нравится проходить по длинному тоннелю под толщей воды.
В это время над головой проплывают речные «чудища», что вызывает у детей настоящий восторг.
В океанариуме не только наблюдают за рыбой, но и посещают
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