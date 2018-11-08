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14:51 (мск), источник: Mail Новости

Лама, которая ездит на такси, покорила соцсети (видео)

Ничего особенного, просто обычный день в Перу.

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Фотограф Андре Джей Мендивил опубликовал в Instagram забавное видео, которое сделал его отец во время своего путешествия по Перу.

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В городе Куско мужчина стал свидетелем очень необычного явления: пожилая женщина вместе с маленькой девочкой остановили на улице такси и собрались ехать по делам. Все бы ничего, но вместе с ними была домашняя лама, которую женщина держала на поводке, как обычную собаку.

Когда перуанка села в такси, девочка привычным движением подтолкнула ламу в машину, и та со знанием дела и энтузиазмом залезла в салон вслед за хозяйкой.

Видео вызвало бурю эмоций в соцсетях и даже попало в международные СМИ. Пользователи Сети восхищались сообразительностью ламы и отмечали, что, судя по реакции животного, хозяйки и таксиста, — для Перу это обычное дело.

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