Азербайджан: куда делся самый высокий флаг в мире (бывший)
В 2010 году Азербайджан построил самый высокий в мире флагшток с флагом размером с футбольное поле. На следующий день флаг порвался, через полгода его обошел по высоте «конкурент» в Таджикистане, а затем флаг и вовсе сняли. И не вернули. 9 ноября Азербайджан празднует День национального флага… без флага на площади его имени. Что же случилось с флагом-рекордсменом?
А еще на площади полтора года назад высился национальный триколор. Реявший на вершине 162-метрового флагштока, он был самым высоким флагом в мире, пока его не обошел флаг из соседнего Таджикистана.
А в конце концов флаг и вовсе пропал с площади. В 2017 году проект, стоивший 25 миллионов долларов, ушел в стадию ремонта, но так из него и не вышел.
Торжественное открытие площади Флага состоялось 1 сентября 2010 года. Оно сопровождалось лазерным шоу и фейерверками.
А участвовавший в открытии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил тогда: «Наш флаг будет развеваться в Нагорном Карабахе, и мы должны больше трудиться, чтобы приблизить этот день». Президент имел в виду конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, который продолжается уже много лет и в результате которого сам Карабах и окружающие его азербайджанские районы находятся под контролем армян.
На следующий день после церемонии открытия флаг разорвало жестоким каспийским ветром и его спустили.
Общий вес конструкции флагштока составляет 220 тонн, а сам флаг весил 350 килограммов, и, как заявил тогда президент, его площаь почти равна по размеру футбольному полю. На реализацию проекта, разработанного американской компанией Trident Support и осуществленного азербайджанской компанией Azenko, было потрачено около 25 миллионов долларов.
Чей флаг выше?
Следующая неприятность произошла спустя восемь месяцев. В мае 2011 года в столице Таджикистана Душанбе поднялся флаг, который развевался выше азербайджанского на целых три метра, хотя размеры его были меньше.
Таким образом, флаг Азербайджана спустился на вторую строчку в первенстве самых высоких (третью же позицию занял 133-метровый в Ашхабаде, столице Туркменистана).
Причем все три флага воздвигла все та же американская компания Trident Support, равно как и несколько других на Ближнем Востоке, которые до того считались самыми высокими.
Сегодня (с 2014 года) рекорд высоты флагштока принадлежит Саудовской Аравии — 170 метров. Также одними из самых высоких флагштоков могут похвастаться Северная Корея, Иордания, ОАЭ, Казахстан, Малайзия, Кыргызстан и Беларусь.
Азербайджанский флаг находится на третьем месте после таджикского и саудовского.
В дождливые ноябрьские дни путь на площадь Государственного флага закрыт
| Источник:Русская служба Би-би-си
Пропажа флага
В августе 2017 года флаг был спущен снова и на этот раз уже не вернулся.
В интервью местным СМИ работники Приморского бульвара говорили тогда, что флаг был спущен «для техосмотра» и должен вскоре вернуться на флагшток. Однако флаг до сих пор не вернулся, а флагшток тем временем начали демонтировать, а теперь он и вовсе разобран.
Управление Приморского бульвара пока не ответило на письменный запрос Би-би-си о дальнейшей судьбе флага, сообщив только, что ответ готовится.
9 ноября Азербайджан отмечает День национального флага. В предыдущие годы он сопровождался торжествами на той самой площади.
Сегодня же она оцеплена и охранник уже на подступах к площади бежит навстречу случайному прохожему, чтобы сообщить, что вход туда запрещен.
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