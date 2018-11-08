Азербайджан: куда делся самый высокий флаг в мире (бывший)

Источник: РИА "Новости"

В Баку есть площадь Государственного флага, откуда открывается очень красивый вид на бухту с белыми яхтами, старую дореволюционную архитектуру и средневековый город с мечетями и башнями.

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А еще на площади полтора года назад высился национальный триколор. Реявший на вершине 162-метрового флагштока, он был самым высоким флагом в мире, пока его не обошел флаг из соседнего Таджикистана.

А в конце концов флаг и вовсе пропал с площади. В 2017 году проект, стоивший 25 миллионов долларов, ушел в стадию ремонта, но так из него и не вышел.

Торжественное открытие площади Флага состоялось 1 сентября 2010 года. Оно сопровождалось лазерным шоу и фейерверками.

А участвовавший в открытии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил тогда: «Наш флаг будет развеваться в Нагорном Карабахе, и мы должны больше трудиться, чтобы приблизить этот день». Президент имел в виду конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, который продолжается уже много лет и в результате которого сам Карабах и окружающие его азербайджанские районы находятся под контролем армян.

На следующий день после церемонии открытия флаг разорвало жестоким каспийским ветром и его спустили.

Общий вес конструкции флагштока составляет 220 тонн, а сам флаг весил 350 килограммов, и, как заявил тогда президент, его площаь почти равна по размеру футбольному полю. На реализацию проекта, разработанного американской компанией Trident Support и осуществленного азербайджанской компанией Azenko, было потрачено около 25 миллионов долларов.

Чей флаг выше?

Следующая неприятность произошла спустя восемь месяцев. В мае 2011 года в столице Таджикистана Душанбе поднялся флаг, который развевался выше азербайджанского на целых три метра, хотя размеры его были меньше.

Таким образом, флаг Азербайджана спустился на вторую строчку в первенстве самых высоких (третью же позицию занял 133-метровый в Ашхабаде, столице Туркменистана).

Причем все три флага воздвигла все та же американская компания Trident Support, равно как и несколько других на Ближнем Востоке, которые до того считались самыми высокими.

Сегодня (с 2014 года) рекорд высоты флагштока принадлежит Саудовской Аравии — 170 метров. Также одними из самых высоких флагштоков могут похвастаться Северная Корея, Иордания, ОАЭ, Казахстан, Малайзия, Кыргызстан и Беларусь.

Азербайджанский флаг находится на третьем месте после таджикского и саудовского.

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Пропажа флага

В августе 2017 года флаг был спущен снова и на этот раз уже не вернулся.

В интервью местным СМИ работники Приморского бульвара говорили тогда, что флаг был спущен «для техосмотра» и должен вскоре вернуться на флагшток. Однако флаг до сих пор не вернулся, а флагшток тем временем начали демонтировать, а теперь он и вовсе разобран.

Управление Приморского бульвара пока не ответило на письменный запрос Би-би-си о дальнейшей судьбе флага, сообщив только, что ответ готовится.

9 ноября Азербайджан отмечает День национального флага. В предыдущие годы он сопровождался торжествами на той самой площади.

Сегодня же она оцеплена и охранник уже на подступах к площади бежит навстречу случайному прохожему, чтобы сообщить, что вход туда запрещен.