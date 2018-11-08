Главой Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов

Источник: Госфильмофонд России

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Тельнова Вячеслава Николаевича исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино)», — сообщили в пресс-службе.

Вячеслав Тельнов занимал пост главы Госфильмофонда с начала года, до этого он возглавлял департамент кинематографии в министерстве культуры.