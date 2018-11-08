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17:18 (мск), источник: RNS

Главой Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов

Новым исполнительным директором Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов, до последнего времени занимавший должность главы Госфильмофонда, сообщили RNS в пресс-службе правительства.

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Источник: Госфильмофонд России

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Тельнова Вячеслава Николаевича исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино)», — сообщили в пресс-службе.

Вячеслав Тельнов занимал пост главы Госфильмофонда с начала года, до этого он возглавлял департамент кинематографии в министерстве культуры.

До него Фонд кино возглавлял Антон Малышев. Он был освобожден от должности 17 октября. После его ухода в фонде кино заявляли о частичной приостановке финансовой деятельности из-за отсутствия руководителя организации.

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