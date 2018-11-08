Главой Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов
Новым исполнительным директором Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов, до последнего времени занимавший должность главы Госфильмофонда, сообщили RNS в
Новым исполнительным директором Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов, до последнего времени занимавший должность главы Госфильмофонда, сообщили RNS в
«Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Тельнова Вячеслава Николаевича исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино)», — сообщили в
Вячеслав Тельнов занимал пост главы Госфильмофонда с начала года, до этого он возглавлял департамент кинематографии в министерстве культуры.
До него Фонд кино возглавлял Антон Малышев. Он был освобожден от должности 17 октября. После его ухода в фонде кино заявляли о частичной приостановке финансовой деятельности