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17:28 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит розовая лагуна, в существование которой сложно поверить (фото)

Чудо природы находится в мексиканском биосферном заповеднике.

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На полуострове Юкатан в Мексике есть удивительное место, в реальность которого сложно поверить. Это озеро с нежно-розовой водой и белоснежными соляными берегами.

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Чудо природы находится в биосферном заповеднике Рио Лагартос в трех часах езды от туристического города Плая-дель-Кармен. Рядом с ним расположилась соляная фабрика.

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Необычным цветом воды озеро обязано микроорганизмам, которые синтезируют бета-каротин (он придает цвет многим овощам, например, моркови). Благодаря им не теряют свой цвет и фламинго, которые гнездятся рядом в огромном количестве.

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Кроме фламинго в огромном заповеднике площадью в 60 тысяч га можно увидеть бакланов, пеликанов, орлов, грифов, древесных аистов и других птиц. Они гнездятся здесь с мая по октябрь.

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Дорога к рыбацкой деревушке Лас-Колорадас, около которой находится лагуна, проходит вдоль нескончаемой полосы пляжей. Увидеть волшебное место приезжают многие туристы.

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