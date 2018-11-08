Как выглядит розовая лагуна, в существование которой сложно поверить (фото)
Чудо природы находится в мексиканском биосферном заповеднике.
Чудо природы находится в мексиканском биосферном заповеднике.
На полуострове Юкатан в Мексике есть удивительное место, в реальность которого сложно поверить. Это озеро с
Чудо природы находится в биосферном заповеднике Рио Лагартос в трех часах езды от туристического города
Необычным цветом воды озеро обязано микроорганизмам, которые синтезируют
Кроме фламинго в огромном заповеднике площадью в 60 тысяч га можно увидеть бакланов, пеликанов, орлов, грифов, древесных аистов и других птиц. Они гнездятся здесь с мая по октябрь.
Дорога к рыбацкой деревушке
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