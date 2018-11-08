Какое растение живет полторы тысячи лет
Оно растет в пустыне Намиб.
Оно растет в пустыне Намиб.
В 1860 году словенский ботаник и путешественник Фридрих Вельвич побывал на юге Анголы. Он открыл там ранее неизвестное европейцам растение.
Оно было не похоже ни на одно другое. Короткий толстый
Племена бушменов называли этот странный «куст» «отджи тумбо», что означает «большой господин». Но английский ботаник Джозеф Гукер, описавший диковинку, назвал ее «вельвичия» в честь словенского коллеги.
Вельвичия — реликтовое растение. Оно растет в каменистой пустыне Намиб. Иногда вельвичию культивируют в ботанических садах, но растет она чрезвычайно медленно. В природе основным источником влаги для растения являются туманы, поэтому растет вельвичия вдоль побережья или в тех местах Намибии, где осадки выпадают чаще.
Благодаря медленному росту и способности выживать в экстремальных местах вельвичия живет очень долго. Самой старой из известных вельвичий 1500 лет. Она достигла 1,4 м в высоту, а в диаметре раскинулась на 4 метра.
Уникальное растение охраняют намибийские и международные законы. Они запрещают сбор семян вельвичии и международную торговлю этим растением.
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