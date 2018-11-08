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18:13 (мск), источник: Mail Новости

Какое растение живет полторы тысячи лет

Оно растет в пустыне Намиб.

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В 1860 году словенский ботаник и путешественник Фридрих Вельвич побывал на юге Анголы. Он открыл там ранее неизвестное европейцам растение.

Оно было не похоже ни на одно другое. Короткий толстый стебель-розетка оброс длинными широкими и до половины засохшими полосками — листьями. Растение торчало посреди пустыни, и было непонятно, растет оно или потихоньку засыхает.

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Племена бушменов называли этот странный «куст» «отджи тумбо», что означает «большой господин». Но английский ботаник Джозеф Гукер, описавший диковинку, назвал ее «вельвичия» в честь словенского коллеги.

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Вельвичия — реликтовое растение. Оно растет в каменистой пустыне Намиб. Иногда вельвичию культивируют в ботанических садах, но растет она чрезвычайно медленно. В природе основным источником влаги для растения являются туманы, поэтому растет вельвичия вдоль побережья или в тех местах Намибии, где осадки выпадают чаще.

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Благодаря медленному росту и способности выживать в экстремальных местах вельвичия живет очень долго. Самой старой из известных вельвичий 1500 лет. Она достигла 1,4 м в высоту, а в диаметре раскинулась на 4 метра.

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Уникальное растение охраняют намибийские и международные законы. Они запрещают сбор семян вельвичии и международную торговлю этим растением.

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