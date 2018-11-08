Крупные операции по мобильным счетам подпадут под контроль

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Депутаты Госдумы предложили ввести обязательный финансовый контроль почтовых переводов свыше 100 тыс. руб. и операций на суммы свыше 50 тыс. руб. по счету мобильного телефона. Пока доля таких операций с мобильных счетов невелика, но может вырасти в связи с отменой комиссий при переводах между абонентами.

Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль над денежными операциями.

Согласно предложению депутатов, почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., а также операции по счету мобильного телефона на сумму свыше 50 тыс. руб. будут подлежать «обязательному контролю».

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. руб. или аналогичную в иностранной валюте, если они подпадают под определенные критерии.

В «Почте России» отметили, что осуществляют деятельность в сегменте платежей и почтовых переводов в соответствии с требованиями федерального закона о противодействии отмыванию доходов. «При совершении любой операции независимо от суммы в обязательном порядке производится полная идентификация клиентов, а также осуществляется выявление операций, подлежащих обязательному контролю», — пояснили в пресс-службе «Почты России». По итогам 2017 года через «Почту России» прошло 3,23 трлн руб. денежных переводов и пенсий.

Собеседник «Ъ» на телекоммуникационном рынке отмечает, что сейчас операции свыше 50 тыс. руб., которые осуществляются с мобильных счетов, — это скорее единичные случаи. При этом в сентябре МТС и «МегаФон» сообщили, что отменили комиссию при переводах абонентов друг другу денежных средств со своих мобильных счетов. Ранее размер комиссии за перевод денег от абонента одного оператора к другому составлял до 10%.

По оценке собеседника, подобные инициативы могут стимулировать рост операций на суммы свыше 50 тыс. руб. на мобильных счетах.

«Однако как конкретно такие операции должны контролироваться, пока не понятно», — отметил он. Представители МТС и «Вымпелкома» отказались от комментариев. В «МегаФоне» и Tele2 не ответили на запросы.