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21:41 (мск), источник: Известия

Ученые нашли связь между недосыпом и обезвоживанием

Группа американских и китайских ученых обнаружила, что у людей с недосыпом выше риск обезвоживания. О проведенном исследовании сообщило издание Science Alert в четверг, 8 ноября.

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Источник: AP 2018

Команда исследователей опросила около 25 тыс. жителей Китая и Соединенных Штатов. Участников спросили, сколько они спят в сутки. Затем ученые взяли образцы мочи, чтобы выяснить уровень гидратации в крови опрошенных.

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Ученые выяснили, что люди, тратившие недостаточное количество времени на сон, имели более концентрированную мочу. Также риск обезвоживания у них был выше на 16−59%.

Такой разброс объясняется колебанием гормона вазопрессина. Он отвечает за поддержание в организме достаточного уровня воды. Вазопрессин выпускается в больших количествах, когда человек спит. Но при недосыпе в теле человека можно обнаружить недостаток гормона. Это вызывает обезвоживание. Для компенсации дегидратации ученые рекомендуют пить утром дополнительное количество воды.

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