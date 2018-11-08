Ученые нашли связь между недосыпом и обезвоживанием

Источник: AP 2018

Команда исследователей опросила около 25 тыс. жителей Китая и Соединенных Штатов. Участников спросили, сколько они спят в сутки. Затем ученые взяли образцы мочи, чтобы выяснить уровень гидратации в крови опрошенных.

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Ученые выяснили, что люди, тратившие недостаточное количество времени на сон, имели более концентрированную мочу. Также риск обезвоживания у них был выше на 16−59%.

Такой разброс объясняется колебанием гормона вазопрессина. Он отвечает за поддержание в организме достаточного уровня воды. Вазопрессин выпускается в больших количествах, когда человек спит. Но при недосыпе в теле человека можно обнаружить недостаток гормона. Это вызывает обезвоживание. Для компенсации дегидратации ученые рекомендуют пить утром дополнительное количество воды.