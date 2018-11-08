Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полицейские Уфы назвали причину надругательства над дознавателем
В США назвали советские истребители «летающими гробами»
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери
Елена Захарова в новом образе восхитила поклонников
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова
Бузова и Маликов стали парой в клипе «На Доме 2»
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь - СМИ
Рыбак выловил из океана живого младенца - СМИ
Ускоряющий метаболизм продукт, который надо есть за 30 мин до сна
Привычка, вызывающая боли в спине и деформацию шеи
СМИ: У Кончаловского появилась внебрачная дочь от молодой актрисы
Скончалась звезда «Интернов» Наталья Корчагина
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Уныние городов, на которые хочется смотреть (фото)
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
21:40 (мск), источник: Ведомости

С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАК) с 2019 г. снизит для физических лиц порог беспошлинного ввоза наземными видами транспорта товаров для личных целей на территорию стран ЕАЭС втрое — с 1500 евро до 500 евро. Документ, подписанный всеми членами комиссии, размещен на правовом портале ЕАЭС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно новым правилам, вес ввозимого товара не должен превышать 25 кг (ранее — не более 50 кг). Для ввоза товаров воздушными судами правила останутся теми же: он должен стоить не дороже 10 000 евро и весить не более 50 кг. Если цена или вес ввозимых товаров превысят установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара. За каждый 1 кг веса выйдет не меньше 4 евро.

Нормы количества ввозимых алкогольных и табачных изделий останутся на прежнем уровне: физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти до 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, а спиртные напитки — не более 3 л.

Страны ЕАЭС давно обсуждают вопрос о снижении порогов беспошлинного провоза товаров. Ранее они решили делать это поэтапно, снизив его до 1000 евро с 1 января 2019 г. до 750 евро в 2020 г. и до 500 евро — с 2021 г.

 Кадр дня
Это не новая искренность, это новая медийная реальность
США ввели новые санкции из-за Крыма и Донбасса
Сказке конец: что на самом деле происходит в Туркмении
Кокорина и Мамаева лишили привилегий в СИЗО
Как выглядит озеро, в существование которого сложно поверить
Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
Россиянка превращает себя в известных персонажей (фото)
После игры: как сложились судьбы вчерашних звезд КВН
Спорт
«Спартак» может уехать из России в Суперлигу Европейские клубы планируют создать свой турнир с огромным призовым фондом и без УЕФА
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Самый крутой «Запорожец»: когда пикап радует глаз Запорожец в исполнении Пикап ЗАЗ-968МП (именно так звучит наименование модели) выпускался на Запорожском автомобильном заводе «Коммунар» в очень ограниченном количестве. До наших дней дожили считанные единицы этих уникальных автомобилей
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Назван самый грязный город Европы
Как уменьшить налог на недвижимость?
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
5 новых процедур для бровей, о которых ты ничего не знаешь Может быть, ты как раз ищешь что-то безболезненное и новое для красоты
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь