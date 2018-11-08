С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

Источник: РИА "Новости"

Согласно новым правилам, вес ввозимого товара не должен превышать 25 кг (ранее — не более 50 кг). Для ввоза товаров воздушными судами правила останутся теми же: он должен стоить не дороже 10 000 евро и весить не более 50 кг. Если цена или вес ввозимых товаров превысят установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара. За каждый 1 кг веса выйдет не меньше 4 евро.

Нормы количества ввозимых алкогольных и табачных изделий останутся на прежнем уровне: физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти до 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, а спиртные напитки — не более 3 л.