С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

Согласно новым правилам, вес ввозимого товара не должен превышать 25 кг (ранее — не более 50 кг). Для ввоза товаров воздушными судами правила останутся теми же: он должен стоить не дороже 10 000 евро и весить не более 50 кг. Если цена или вес ввозимых товаров превысят установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара. За каждый 1 кг веса выйдет не меньше 4 евро.
Нормы количества ввозимых алкогольных и табачных изделий останутся на прежнем уровне: физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти до 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, а спиртные напитки — не более 3 л.
Страны ЕАЭС давно обсуждают вопрос о снижении порогов беспошлинного провоза товаров. Ранее они решили делать это поэтапно, снизив его до 1000 евро с 1 января 2019 г. до 750 евро в 2020 г. и до 500 евро — с 2021 г.