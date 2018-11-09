Без клятвы Гиппократа. Как врачи с купленными дипломами губят людей

Источник: РИА "Новости"

Громкие случаи, когда врач оказался ненастоящим, сегодня на слуху у общественности. И это понятно: каждый вскрывшийся случай сразу же попадает в СМИ и интернет. Причем разнообразие специальностей, которые выбирают себе мошенники, просто поражает воображение. Некоторые настолько уверены в своих силах, что идут работать хирургами и анестезиологами. О том, за кого выдают себя лжелекари, — в материале АиФ.ru.

К маленьким с народной медициной

Вот недавний случай, который еще активно обсуждается в медиапространстве: в Волгоградской области приемы вела педиатр без диплома. Бдительность проявили родители. Они отметили, что новый врач на участке предлагает странные методы лечения, которые не подходят детям по возрасту и не имеют под собой научной базы. Так, например, она предлагала одной из матерей лечить ребенка, которому не исполнилось еще и года, потенциально опасными для него продуктами: алергенным медом, аскорбиновой кислотой и содой. При этом, как отмечают родители, такие советы можно легко найти на разных «мамских» форумах в интернете.

Сама же врач на предъявляемые ей претензии отвечала одним убойным аргументом: «Я своих детей так сама лечила». Жалоб на педиатра, поступающих главврачу, стало много, вследствие чего он решил проверить сотрудницу на соответствие. И в первую очередь запросил проверку подлинности ее диплома, который был предоставлен «врачом» при устройстве на работу.

По результатам проверки те учебные заведения, которые якобы выдали женщине документы об образовании, от своей «ученицы» отказались. «На медицинской кафедре Российского университета дружбы народов диплома по специальности “лечебное дело” с присвоением квалификации “врач” этой гражданке не выдавали. На основании материалов проверки полиция возбудила уголовное дело по статье “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов”», — рассказал СМИ прокурор Ленинского района Волгоградской области Сергей Пашкевич.

На защите нервов

В Набережных Челнах в сентябре 2018 года тоже рассматривалось дело о враче с ненастоящим дипломом. Причем проработала лженевролог в городской больнице целых 10 лет. Как отмечают местные СМИ, женщина пришла на работу в больницу в 2007 году в качестве интерна, а уже через год оказалась в числе полноправных врачей учреждения.

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Для всех ее официальным местом учебы считался медвуз во Владивостоке. Именно из него она и предоставила документы, «подтверждающие», что обучалась по специальности «Лечебное дело».

Обнаружили несоответствие документов об образовании при проверке, которую инициировал местный Минздрав.

За несколько месяцев до этого в ведомстве был издан приказ о проверке документов профобразования сотрудников лечебных учреждений на предмет их оригинальности.

Так, и обнаружилось, что челнинка принесла на работу поддельный диплом. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Главный врач понарошку

Во Владикавказе один гражданин и вовсе занял должность главного врача поликлиники, не имея диплома. В 2017 году город всколыхнула новость о том, что уже на тот момент бывший руководитель поликлиники приговорен к исполнительным работам за поддельный документ об образовании.

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Назначение 26-летнего молодого человека на должность и.о. главврача поликлиники сразу же вызвало скандал. Общественники усомнились в том, что у него может быть руководящий опыт. Молодой человек сам охотно рассказывал о том, что закончил интернатуру, был терапевтом в одной из поликлиник Москвы, а после получил должность завотделением. Кроме того, по его словам, в его трудовой практике была работа в консультативно-диагностическом центре, а также руководство отделением терапевтической помощи на дому. В конце 2016 года он переехал во Владикавказ и устроился на руководящую позицию в поликлинику.

Первыми насторожились от таких рассказов активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Пятилетний стаж работы по врачебной профессии их смутил. И они обратились в прокуратуру республики с просьбой провести проверку законности назначения молодого эскулапа на столь ответственный пост. Результаты проверки произвели эффект разорвавшейся бомбы — молодой врач предоставил в отдел кадров фальшивые документы об образовании.

Он действительно обучался медицинскому делу в вузе Карачаево-Черкесии, но… всего несколько месяцев, т.к. не справился с сессией.

Чтобы избежать отчисления, он ушел в академ. А затем вдруг оказался выпускником Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технической академии по специальности «Лечебное дело». При этом ему якобы была присвоена квалификация «врач». Кроме того, у молодого человека был сертификат о прохождении курсов в интернатуре в университете им. Пирогова в Москве.

Побыть главврачом поликлиники ему удалось лишь в течение месяца. Коллеги его отмечают, что некоторый набор знаний у него имелся, что позволило на время усыпить бдительность.

Хирургия не по правилам

Еще один подпольный врач — на сей раз хирург — обнаружился все в той же Волгоградской области. Мужчина работал хирургом в больнице. Его знания подтверждал диплом, выданный Российским университетом дружбы народов. Однако в ходе проверки, которую инициировали в отношении медика, оказалось, что вуз такого документа данному гражданину не выдавал. Выдало доктора его желание пойти вверх по карьерной лестнице — он подал документы на должность заведующего участковой больницей и врачом-хирургом.

Купить диплом несложно?

Как отмечают специалисты, сегодня на рынке фальшивых дипломов огромной популярностью пользуются дипломы юристов и как раз медиков. Купить же себе заветную корочку легче легкого. Раньше они продавались в каждом переходе метро, а сегодня дело перекочевало в цифровой мир. На запрос в интернете о покупке диплома медработника выпадают сотни предложений.

В среднем одна корочка оценивается в 20 000 рублей. Причем разнообразие предлагаемых образцов просто поражает воображение — при желании можно даже купить документ об образовании советского типа.