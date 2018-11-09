«Мем — это имя дьявола». Как шутил над современниками Иван Тургенев
Иван Тургенев был записным литературным хулиганом и значительно опередил своё время, впервые употребив слово «мем».
Иван Тургенев был записным литературным хулиганом и значительно опередил своё время, впервые употребив слово «мем».
200 лет назад, 9 ноября 1818 года одна орловская помещица родила сына, о чём спустя несколько дней оставила в дневнике аккуратную запись: «Родился сын Иван. Ростом 12 вершков, в Орле, в своём доме, в 12 часов утра. Крестили Фёдор Уваров с сестрой Федосьей Тепловой». Звали помещицу Варварой Петровной. В девичестве она носила фамилию Лутовинова, о чём впоследствии не уставала напоминать своему сыну: «Ты — Лутовинов!». Впрочем, несмотря на её старания, прославился он
Благообразный мужчина в летах, с седой аккуратной бородкой и седой же шевелюрой на «иконостасе» кабинетов литературы. Иным словом — классик. То есть мучения над сочинением «Образ Евгения Базарова», непонятные «тургеневские девушки», и заученное
Начал он в нежном возрасте, причём сразу на высоком поприще литературной критики. В имение матери,
Гонорар за эту рецензию был стандартным — мать велела всыпать юному критику горячих — от души. И от души же приватно заметила своему секретарю: «Кажется, из Ивана выйдет толк».
К слову, это был один из редчайших случаев, когда Тургенев точно знал, за что страдает его спина. Вот что он сам вспоминал на старости лет, когда рассказывал о своём детстве:
Драли меня за всякие пустяки, чуть ли не каждый день. Мать без всякого суда и расправы секла собственными руками и на все мольбы сказать, за что меня так наказывают, приговаривала: сам должен знать, сам догадайся, за что я секу тебя!.
Ещё более редкий случай, это когда явная и хладнокровная литературная игра, напрямую граничащая с кощунством, оканчивается если не триумфом, то хотя бы без порки удачливого автора. Между прочим, это, пожалуй, первый случай употребления такого распространённого сейчас слова, как «мем».
«Да, в ежовых рукавицах держали меня в детстве, и матери моей я боялся как огня. Взыскивали с меня за всё, точно с рекрута николаевской эпохи, и только раз, помню, одна моя выходка совершенно непостижимым образом прошла для меня безнаказанно. Сидело за столом большое общество, и зашел разговор, как зовут черта — Вельзевулом ли, Сатаной ли или
Повзрослев и попав в очень узкий круг тех, кто «делает погоду» в русской литературе, Иван Сергеевич не утратил здорового чувства юмора и не забронзовел.
Скажем, сейчас даже человек, впервые открывший для себя чудесный мир рифмы, без труда подберёт созвучие к слову «Европа». Это не вполне приличное слово вылетает, что называется, на автомате. Тем не менее, одним из первых эту рифмованную связку употребил именно высокодуховный певец «тургеневских девушек». В коллективной эпиграмме на редактора журнала «Отечественные записки» Андрея Краевского перу Тургенева принадлежат следующие строки:
Не знакомый ни с Европой,
Ни с родною стороной,
Он берёт свинцовой…
И чугунной головой.
Ещё один случай вообще попал в словарь идиом русского языка. Его знает каждый, кто хоть раз смотрел культовое кино «Покровские ворота». Конкретно — тот самый момент, когда главный герой — студент истфака Костик — хватает гитару и заявляет: «Лев Евгеньевич! Я вашу бургундскую полечку перепёр на язык родных осин!».
При этом Костик совершенно не задумывается, что цитирует при этом эпиграмму Ивана Тургенева на журналиста и переводчика Николая Кетчера, который переводил на русский язык Шекспира:
Вот ещё светило мира
И знаток шампанских вин.
Перепёр он нам Шекспира
На язык родных осин.
И залихватское «перепёр» в смысле «топорно перевёл», и шикарное «язык родных осин», придумал Иван Сергеевич Тургенев. Так что слова другого классика, Антона Чехова: «После этого писателя останется восьмая или даже десятая часть от того, что он написал. Остальное же через 25−30 лет уйдёт в архив» надо