Лондонский «глухарь». Почему Джека Потрошителя так и не нашли?

В ночь на 31 августа 1888 года лондонский извозчик Чарльз Аллен Лачмер, также известный как Чарльз Кросс, обнаружил перед воротами конюшни на Бакс-Роу в Уайтчепеле тело женщины. Ее юбка была задрана. Кросс был уверен, что имеет дело с мертвецом, и указал на женщину своему коллеге, Роберту Полу, ехавшему мимо по пути на работу. Пол предположил, что дама еще жива, и извозчики, одернув юбку женщины, поспешили на поиски полицейских. Они оповестили о своей находке констебля Джонаса Майзена.

Следствие ведет Скотланд-Ярд

Помимо Майзена, к месту обнаружения женщины прибыли еще двое полицейских и несколько простых зевак. К четырем часам вызванный полицией хирург Генри Льюэллин констатировал правоту Чарльза Кросса — дама была мертва. Её горло было рассечено дважды слева направо; на животе присутствовала одна глубокая рваная рана, несколько разрезов поперёк живота и три или четыре разреза в правом боку, нанесённых тем же лезвием длиной не менее 6−8 дюймов.

Личность погибшей установили довольно быстро. Ей оказалась 43-летняя страдающая алкоголизмом проститутка Мэри Энн Николз.

Смерть дамы, которая вела подобный образ жизни, не вызвала бы большого интереса со стороны прессы и обывателей, если бы в том же 1888 году в Уайтчепеле не погибли еще две женщины с пониженной социальной ответственностью — 44-летняя Эмма Смит и 39-летняя Марта Тэбрем.

Лондонские газеты стали писать о банде убийц, либо об одиноком маньяке, открывшим охоту на проституток. Резонансное дело было передано в Центральный офис Скотланд-Ярда.

Обложка журнала Puck от 21 сентября 1889 года. Художник Том Мерри.

Герой «желтой прессы»

Коронер восточного Мидлсекса Уинн Эдвин Бакстер, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что убийства Эммы Смит и Марты Тэбрем никак не связаны с гибелью Мэри Николз. Но к моменту окончания разбирательства произошло еще одно убийство проститутки — 8 сентября 1888 года погибла Энни Чэпмен. Коронер Бакстер посчитал, что между убийствами Мэри Николз и Энни Чэпмен достаточно общего, чтобы считать их делом рук одного человека.

Новость Краткий путеводитель по британской нечисти

Так началась история убийцы, который сегодня известен миру как «Джек Потрошитель».

Лондонский изувер, разумеется, не был первым кровавым маньяком ни в истории человечества, ни в истории столицы Британии. Однако его злодеяния пришлись на период стремительного развития «желтой прессы» на Туманном Альбионе. Образ «Джека Потрошителя» благодаря репортерам разросся до масштабов поистине инфернального зла.

Кошмаром трущоб лондонского Ист-Энда журналисты охотно делились с читателями из более сытых и благополучных районов Лондона. Неведомым убийцей стали пугать маленьких детей, его реальные преступления сознательно преувеличивались.

«Джек Потрошитель», образно говоря, стал первым медийным преступником подобного рода.

Преступления Джека Потрошителя в Иллюстрированных полицейских новостях, 1889

Миф и реальность

Сегодня он фигурирует в десятках фильмов и сотнях книг, выдвинуты тысячи различных версий относительно личности убийцы. Существует даже целая дисциплина, именуемая «рипперологией», которая занимается изучением всех обстоятельств «дела Джека Потрошителя». Рипперологи, разбросанные по всему миру, делятся с коллегами своими находками в деле, которое, казалось бы, изучено вдоль и поперек.

Всего маньяку приписывают до 15 расправ, однако каноническая история Джека Потрошителя насчитывает пять убийств, совершенных в период с 31 августа по 9 ноября 1888 года. Все пять женщин — Мэри Энн Николз, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли — были проститутками. У трех своих жертв убийца вырезал внутренние органы, в двух случаях ограничился вскрытием брюшной полости.

Мэри Энн Николз стала первой из жертв, которых большинство исследователей признают делом рук «Потрошителя».

8 сентября 1888 года, как уже говорилось, погибла Энни Чэпмен, 30 сентября — Элизабет Страйд, в тот же день — Кэтрин Эддоус, а 9 ноября была убита Мэри Джейн Келли.

Неспособность полиции схватить убийцу утвердила мнение радикалов в том, что полиция была неумелой.

Профессионал или дилетант?

Следствие, проведенное в 1888 году, пришло к выводу, что убийца сначала перерезал жертвам горло, а брюшную полость вскрывал уже после их смерти. Существует также версия, согласно которой Джек Потрошитель душил своих жертв, и именно этим объясняется отсутствие криков женщин, которые могли привлечь внимание окружающих.

И следователи 1888 года, и рипперологи в последующие десятилетия так и не сошлись во мнениях относительно того, имел ли «Джек Потрошитель» некие профессиональные навыки, помогавшие ему во время преступлений.

Доктор Джордж Филипс, обследовавший тело Мэри Келли, последней «канонической жертвы» Джека Потрошителя, писал: «Увечья были нанесены человеком, однозначно не имеющим научных или анатомических познаний. Я считаю, что он не обладал даже навыками мясника, или забойщика лошадей, или человека, обученного разделывать туши животных».

Другие медики, наоборот, полагали, что действия преступника указывают на то, что Джек Потрошитель имел навыки и знания профессионального хирурга.

Письмо от Джека

«Ваш покорный слуга Джек Потрошитель»

Вошедшее в историю имя «Джек Потрошитель» убийца придумал себе сам. Именно оно было указано в письме, датированным 25 сентября 1888 года, проштемпелеванным 27 сентября Центральным агентством новостей и доставленным 29 сентября в Скотланд-Ярд.

В письме, начинающемся словами «Дорогой начальник», автор издевается над усилиями полиции, и обещает продолжить свои преступления. Письмо заканчивается подписью «Ваш покорный слуга Джек Потрошитель. С твоего разрешения под псевдонимом».

Писем, подобных этому, в разгар охоты на Потрошителя, поступало много, однако в этом содержалось обещание отрезать очередной жертве уши. Спустя сутки после получения данного письма полицией погибли сразу две женщины, у одной из которых действительно было отрезано ухо.

Лондонская полиция в конечном итоге объявила данное письмо мистификацией, организованной журналистами, но среди исследователей по сей день нет единства относительно того, является ли оно подлинным.

Альберт Виктор, герцог Кларенс

Подозревали даже внука королевы

После 9 ноября 1888 года нет достоверных свидетельств преступлений, почерк которых схож с почерком «Джека Потрошителя». Серийный маньяк, как правило, не может остановиться сам. Скорее всего, перед убийцей возникло непреодолимое обстоятельство, помешавшее ему продолжить свои злодеяния. Причинами могли стать арест за иные преступления с заключением в тюрьму, изоляция в психиатрической лечебнице или, наконец, смерть убийцы.

В ходе расследования было допрошено в общей сложности около 2000 человек, из которых 80 подверглось задержанию. Однако никому так и не были предъявлены официальные обвинения. Считается, что одной из главных причин стали низкая квалификация полицейских, упускавших из виду важные улики, а также примитивные методы экспертизы, существовавшие на тот момент.

По сей день рипперологи пытаются ответить на главный вопрос — кем в действительности был Джек Потрошитель? Общее число подозреваемых перевалило за сотню, и среди них упоминался даже старший внук королевы Виктории Альберт Виктор, герцог Кларенс.

Секрет польского парикмахера

В 2014 году доцент молекулярной биологии в Университете Ливерпуля Яри Лоухелайнен на основе проведенных ДНК-исследований пришел к выводу, что Джеком Потрошителем был польский эмигрант Аарон Косминский.

Свои выводы ученый сделал после того, как исследовал ДНК-материал, полученный с шали, найденной возле тела одной из жертв Джека Потрошителя, Кэтрин Эддоуз.

Аарон Косминский родился в польском городе Клодава 11 сентября 1865 года, в еврейской семье. Бедность и сильные антисемитские настроения, царившие в Польше, заставили Косминского в возрасте 16 лет отправиться на Запад в поисках лучшей жизни. Осел Косминский вместе с родными в Уайтчепеле. Косминский трудился парикмахером, и средств, которые он зарабатывал, едва хватало на то, чтобы не умереть с голода.

Аарон Косминский фигурировал в числе подозреваемых по делу «Джека Потрошителя» еще в конце XIX века. В 1891 году 26-летний парикмахер оказался в клинике для душевнобольных после того, как попытался зарезать сестру. Медики, обследовав Косминского и пообщавшись с его родными и близкими, пришли к выводу, что первые признаки психического заболевания появились у него еще в 1885 году, то есть за три года до первого убийства, приписываемого «Джеку Потрошителю». Любопытна и трактовка британскими врачами причины заболевания — согласно медицинским записям, Аарон Косминский сошел с ума из-за пристрастия к сексуальному самоудовлетворению.

Оказавшись в психиатрической клинике, Косминский провел в заведениях подобного типа всю оставшуюся жизнь. Умер парикмахер 24 марта 1919 года в возрасте 53 лет.

Косминский действительно жил и работал неподалеку от места, где были совершены убийства, однако лондонской полиции так и не удалось найти убедительных доказательств его вины.

Выводы Яри Лоухелайнена почти сразу были поставлены под сомнение. Многие сочли, что и сама шаль, и следы на ней не являются достоверными, а, следовательно, и выводы доцента ошибочны.