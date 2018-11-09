Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной

Генерал-полковник, в начале 1990-х участвовавший в международных переговорах о сокращении ядерных вооружений с Соединенными Штатами и о выводе ядерного оружия с Украины, отметил, что система «Периметр» функционирует и усовершенствована. «Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — заявил военный аналитик и политолог.

По мнению Есина, в случае развертывания в Европе баллистических ракет средней дальности, нарушающих действующий Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), у американцев «появится возможность нанести поражение основной массе наших развернутых в европейской части страны ракетных средств, а оставшиеся перехватить на траектории их полета с помощью системы ПРО (противоракетной обороны — прим. “Ленты.ру”)».

Россия, в свою очередь, отмечает эксперт, способна в сжатые сроки наладить выпуск ракет средней дальности, в частности, на основе первых двух ступеней трехступенчатого «Ярса», однако наиболее подходящим ответом на действия США могло бы стать наращивание гиперзвуковых вооружений.

«Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет», — признал Есин.

Генерал-полковник отметил, что если американцы «все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара».

В ноябре руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов заявил, что «появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания».

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В том же месяце The Washington Free Beacon написал, что США способны в течение нескольких месяцев после выхода из ДРСМД создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности, на что Россия вряд ли сможет ответить какими-либо новыми вооружениями.

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД.