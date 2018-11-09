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05:59 (мск), источник: Lenta.Ru

МВД Бурятии захотело вычислить по IP комментаторов к статье о госзакупках

МВД Бурятии заинтересовалось негативными комментариями к статье в местной газете «Номер один» о дорогих госзакупках и потребовало предоставить IP-адреса пользователей. Об этом сообщается на сайте издания.

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Источник: Reuters

За день до этого на сайте появилась новость о выделении 7 миллионов рублей для нужд для чиновников республиканского правительства. В частности, рассказывалось о планах купить два седана за 1,6 миллиона рублей каждый, четыре универсала по миллиону рублей, а также потратить миллион рублей на мебель.

В адрес редакции сайта поступили два письма от разных подразделений. В документе от Центра по противодействию экстремизму указано, что комментарии к статье «склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти». В отделе «К» (борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации — прим. Ленты.ру) не стали обосновывать свои требования, сославшись на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности» .

Газета отказалась выполнить требования полиции. В редакции заявили, что не могут предоставить информацию об IP-адресах, так эти сведения относятся к персональным данным. В издании также отметили, что Роскомнадзор не усмотрел нарушения закона в спорных комментариях.

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